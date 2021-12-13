عرض مسلسل «عروس بيروت الموسم الثالث» في هذا الموعد

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قررت الشركة المنتجة للموسم الثالث من مسلسل «عروس بيروت» عرض العمل على إحدى المنصات الإلكترونية في منتصف شهر يناير المقبل وذلك بشكل حصري قبل عرضه تليفزيونيًا على شبكة mbc.

دوت الخليج يرصد موعد عرض مسلسل «عروس بيروت» الموسم الثالث.

يواصل صناع مسلسل «عروس بيروت» تصوير الموسم الثالث من العمل بعد أن لاقي الموسمين الماضيين ردود فعل إيجابية من قبل الجمهور والنقاد كما حاز العمل على نسب مشاهدات ساحقة ما دفع الجهة الخاصة بالمسلسل لإنتاج جزء ثالت.

ويشهد الموسم الجديد من عروس بيروت، العديد من التطورات والخلافات المستمرة بين الزوجين ثريا وفارس الضاهر، خاصة بعد قرارها العودة إلى الغناء ضمن إحدى الفرق لتوفير المال فور تعرضهم للأزمة المالية التي حلّت في بيت الضاهر نهاية الموسم الثاني، أما آدم "محمد الأحمد" فينفصل عن زوجته سارة بعد خيانتها، وتكلل قصة حب الست ليلى والمحامي عادل بالزواج.

أبطال مسسل عروس بيروت الجزء الثالث

مسلسل «عروس بيروت» مأخوذ من المسلسل التركي عروس اسطنبول ومن المقرر أن يعرض الجزء الجديد في 45 حلقة وهو من بطولة ظافر العابدين، كارمن بصيبص، تقلا شمعون، محمد الأحمد، ضحى الدبس، جو طراد، فارس ياغي، جاد أبو علي، مرام علي، ماري تيريز معلوف، رانيا سلوان، ميا سعيد، نور علي، علاء علاء الدين، أيمن عبد السلام، لينا حوارنة، ليا مباردي، علاء الزعبي، سامي أبوحمدان، جنيفر عازار، وفاء سيلين حلاوي، وزياد علي، وبمشاركة النجم رفيق علي أحمد، كارلا بطرس.

ظافر العابدين ينتظر طرح فيلم «العنكبوت»

وينتظر الفنان ظافر العابدين بطل مسلسل عروس بيروت طرح فيلم «العنكبوت» بدور العرض السينمائية بداية من أغسطس المقبل بعد فترة تأجيلات عديدة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وهو من بطولة أحمد السقا، وظافر العابدين، ومنى زكي، وريم مصطفى، ويسرا اللوزي وزكي فطين عبد الوهاب، ومحمد لطفى، ومحمد ممدوح الذى يظهر ضيف شرف ومن تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.

تدور أحداث فيلم "العنكبوت" فى قالب من الأكشن والرومانسية، وهى النوعية التى يفضلها أحمد السقا، ويغلب على الفيلم طابع الإثارة والتشويق، إذ يواجه السقا صراعات مع رجال المافيا بسبب أفعال شقيقه "ظافر العابدين" غير المشروعة، ويتمرد صناع العمل على أدوارهم السابقة ويحاولون تقديم صورة مختلفة، فتجد السقا يرتدى القناع فى عدد كبير من المشاهد، ويرسم تاتو على شكل عنكبوت على رقبته، أما ظافر العابدين فيظهر بشكل شرير.