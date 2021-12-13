انطلاق فعاليات أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف لمكافحة الفساد

جدة - نرمين السيد - تنطلق فعاليات أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، اليوم الإثنين، والتى تستضيفها مصر خلال الفترة من 13 إلى 17 ديسمبر الجارى.





وتعد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المرجع العالمى لمكافحة الفساد، وكيفية التعاون بين دول العالم فى المجالات المرتبطة، وانضمت مصر للاتفاقية فى ديسمبر 2003 إيمانًا منها بأهمية التضافر الدولى لمنع الممارسات الفاسدة حول العالم.

ووقع أمس الأحد، حسن عبدالشافى أحمد، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، ومازن المهموس رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية، مذكرة تفاهم فى مجالات منع ومكافحة الفساد والوقاية منه وتبادل الخبرات الثنائية بينهما، وكذا فى مجال التدريب من خلال الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.

وفى كلمة الترحيب بالوفود المشاركة فى المؤتمر، قال الوزير حسن عبدالشافى أحمد، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، "إنه من دواعى سرورى، أن أرحب بكُم جميعًا بمدينة شرم الشيخ، والتى تستضيف أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأُمم المُتحدة لمُكافحة الفساد، وهو الحدث الأكبر فى مجال منع ومُكافحة الفساد على مستوى العالم".

وأضاف: "لقد قدمت مصر عبر تاريخها نموذجًا حيًا للتعايش بين مُختلف الثقافات والأعراق، فشكلت الوجهة المُثلى لاحتضان الجميع دون استثناء، ولعبت سياساتها التوافُقية دورًا حاسمًا فى حل الكثير من القضايا، ولم تتوانى الإرادة السياسية فى مصر عن تقديم كافة أشكال الدعم للمُساعدة على تقارُب وجهات النظر وتدعيم القيم الأخلاقية وتحقيق الأمن والسلام والرخاء والتنمية لكل الشعوب".

وتابع: "إننا ومن مُنطلق تلك المسؤولية، نعتز باستضافة خُبراء مُكافحة الفساد على مستوى العالم للمُشاركة فى حدث هو الأبرز على أجندة الأحداث الدولية فى مجال منع ومُكافحة الفساد، إن هذا المؤتمر يُشكل منصة أساسية لنا جميعًا لنتحدث عن كيف يُمكننا أن نصون ونحمى مُقدرات شعوبنا التى تتطلع إلينا، وأن نؤكد على أننا جميعًا عازمون على تغيير عالمُنا نحو الأفضل مهما كانت التحديات من أجل أولئك الذين نتحمل مسؤوليتهم".

واختتم: "مرة أخرى أرحب بكم جميعًا على أرض مصر أملًا أن يُصبح عالمُنا هذا أفضل وأكثر ترابطًا، وأن نُقدم لمُجتمعاتنا كل ما يُمكن أن يحمله المستقبل لهم من آمال وطموحات، أتمنى لكم النجاح والتوفيق فى أعمال هذا المؤتمر الذى نرجو أن ترتقى قراراته إلى حجم المسؤولية الكبيرة المُلقاة على عاتقنا جميعًا، خاصة أثناء الطوارئ وأوقات الأزمات من أجل توفير حياة كريمة ملؤها العدل والرخاء والتنمية والازدهار لشعوبنا".