محافظ القليوبية يتابع توسعة الطريق الدائرى بقليوب وشبرا الخيمة (صور)

جدة - نرمين السيد - تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية خلال جولة ميدانية بمدينتى قليوب وشبرا الخيمة المشروعات الجارى تنفيذها فى قطاع الرصف، ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة، لرفع كفاءة الطرق الداخلية والشوارع الرئيسية بمدن المحافظة للعمل على تسيير الحركة المرورية وإعادة الوجه الحضارى والجمالى لتلك المدن.





وبدأ محافظ القليوبية الجولة بمتابعة أعمال الرصف بشارع الجيش بكوم أشفين بمركز ومدينة قليوب بطول 1 كم بتكلفة إجمالية تصل إلى 2 مليون جنيه، إذ تم توسعة الشارع وإزالة جميع الإشغالات والأكشاك المخالفة وجارى أعمال الطبقة السطحية، إذ وجه المحافظ برفع مطابق الصرف الصحى وتركيب البلدورات وتسليم الطريق فى أقرب وقت ممكن باعتباره طريقا حيويا بمدينة قليوب.

الطريق الدائرى

وشدد المحافظ على دفع الأعمال وبذل الكثير من الجهد لسرعة الانتهاء من أعمال الرصف مع ضرورة الالتزام بكل المواصفات والاشتراطات الفنية للرصف.

وتابع المحافظ الجولة بحى غرب شبرا الخيمة من خلال الاطمئنان على أعمال إزالة سور أحد المصانع الملاصقة لنزلة الدائرى اتجاه شبرا الخيمة، إذ تم إزالة 8 متر المطلوبة لتوسعة النزلة وذلك ضمن أعمال المشروع القومى لتوسعة الطريق الدائرى.

الطريق الدائرى

واستكمل المحافظ الجولة بمتابعة أعمال إزالة المنازل المتعارضة مع توسعات الطريق الدائرى بحى غرب شبرا الخيمة، حيث تم الانتهاء من إزالة جميع العقارات المتبقية وجارى رفع التراكمات، وسيتم الانتهاء منها خلال يومين وتم تسليم القطاع الأخير للشركة المنفذة لأعمال التوسعة وجارى صب القواعد الخرسانية والأعمدة الغاطسة.

وتابع المحافظ المشروعات التى تنفذها الوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ بحى غرب شبرا الخيمة، والتى من بينها أعمال تغطية الترعة البولاقية بحى غرب شبرا الخيمة بطول 545 مترا وسيتم تغطية 330 مترا من الخطة الاستثمارية للمحافظة بمبلغ 10 ملايين جنيه، وسيتم تغطية مسافة 215 مترا عن طريق منحة الوكالة الألمانية للتعاون الدولى giz، وإنشاء حديقة ومنتزه للأطفال وأماكن للانتظار والترفيه عليها كنوع من استغلال المكان والإستفادة منه وتجميله.

الطريق الدائرى

واختتم المحافظ الجولة بمتابعة أعمال رصف شارع أحمد عرابى بحى غرب شبرا الخيمة وإزالة المبنى المتعارض لسنتر عبده، حيث تم تنفيذ طبقة أسفلت رابطة بطول 1 كم متر وبعرض 15 مترا فى الإتجاه الأيمن للطريق، كما تابع أعمال تنفيذ الإنترلوك وبلدورة الرصيف الجانبى للطريق.