جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر المنعقد حاليا فى مدينة شرم الشيخ ويستمر حتى يوم الجمعة المقبل. وتسلم حسن عبد الشافى رئاسة الدورة التاسعة التى تستضيفها مصر، من الدكتور حارب بن سعيد العميمى رئيس ديوان المحاسبة فى الإمارات، ورئيس الدورة السابقة للمؤتمر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انتخاب حسن عبد الشافى رئيسا للدورة الـ9 لمؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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