«الهجرة» توقع مذكرة تفاهم لدعم منصة «تعليمى» (صور)

جدة - نرمين السيد - وذكر بيان للوزارة، اليوم الإثنين، أنه تم توقيع المذكرة بحضور وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، ورئيس قطاع الشئون الخارجية والقانونية فى شركة ڤودافون مصر أيمن عصام، ووقع المذكرة مساعد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج لشئون الجاليات السفير عمرو عباس، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة (ڤودافون مصر لتنمية المجتمع) المهندس محمد حنة.

وبحسب مذكرة التفاهم، تتولى مؤسسة (ڤودافون مصر لتنمية المجتمع) إعداد ونشر محتوى على منصة تعليمى لتعليم اللغة العربية يساعد على تعلم اللغة العربية بدءا من الحروف الأبجدية ووصولا إلى تعريف المستخدم بأهم العادات والتقاليد المصرية الثقافية، لدعم عملية التواصل باستخدام اللغة العربية خلال مراحل تعليمية مختلفة.

وثمنت السفيرة نبيلة مكرم التعاون مع مؤسسة (ڤودافون مصر لتنمية المجتمع) فى إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "اتكلم عربى" التى تستهدف الحفاظ على الهوية الوطنية المصرية وتعزيز وترسيخ روح الانتماء لدى الأجيال المصرية الناشئة بخارج وداخل مصر.

وقالت إن التعاون يأتى ضمن استراتيجية وزارة الهجرة لعقد شراكات مع مؤسسات المجتمع المدنى والخاص، معتبرة هذا التعاون خطوة مهمة لما تتمتع به المؤسسة من انتشار واسع، سيساعد فى عمليات الوصول للفئة المستهدفة من مبادرة "اتكلم عربى".

وأضافت أن المحتوى الذى سيتم نشره على منصة "تعليمى" لتعليم اللغة العربية، سيسهم فى تنفيذ أهداف المبادرة ومنها تنمية المهارات اللغوية، التذكير والتعريف بالمناسبات الوطنية وكذلك التعريف بالتراث والتاريخ والهوية المصرية.

وتابعت أن وضع هذه المواد التعليمية والتثقيفية فى قوالب ترفيهية، جاء لتناسب شريحة الأطفال المصريين بالخارج، لذا سيعتمد على ألعاب إلكترونية تهدف للحفاظ على الهوية الوطنية والثقافية المصرية وترسيخ الانتماء لدى الأطفال المصريين المقيمين بالخارج.

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم أن وزارة الهجرة عملت خلال الفترة الماضية على تنفيذ عدد من البرامج والأنشطة ضمن مبادرة "اتكلم عربى"، كان منها إطلاق التطبيق الإلكترونى "اتكلم عربى" ليكون أول تطبيق إلكترونى لتعليم اللغة العربية موجه للمصريين بالخارج، بطريقة مصممة بغرض التعرف على الثقافة والتقاليد المصرية والعربية للحفاظ على الهوية من خلال تجربة ممتعة، بالتعاون مع دار نهضة مصر للنشر، كما تم تنفيذ البرنامج التلفزيونى "العربى كده" ليحقق أهداف المبادرة من خلال استضافة شخصيات من وزراء وفنانين ورياضيين ذوى تأثير على مستوى الشريحة المستهدفة، بالإضافة لتنظيم 16 معسكرا افتراضيا وغير افتراضى، للأطفال من الجيلين الرابع والخامس من أبناء المصريين بالخارج، تشمل هذه المعسكرات مسابقات وأنشطة ترفيهية متنوعة، تهدف لخلق ربط بين هذه الأجيال وبين وطنهم الأم.

وأوضح بيان الوزارة أن فى ظل احتفاليات اليوم العالمى للغة العربية الموافق 18 ديسمبر، فمن المقرر أن تقوم مؤسسة (ڤودافون مصر لتنمية المجتمع) بتشجيع المصريين بخارج وداخل مصر على تعلم اللغة العربية بأسلوب مبسط وجذاب، وذلك من خلال منصة "تعليمى" بهدف دعم مبادرة "اتكلم عربى".

وستضم منصة تعليمى مكتبة للكتب العربية بالشراكة مع "المفكرون الصغار"، وهى شركة شقيقة لشركة "المفكرون العرب"، متخصصة بإنتاج مصادر تعليمية باللغة العربية للأطفال.

وتوفر المنصة ما يقرب من 280 كتابا إلكترونيا عربيا، يغطى احتياجات الأطفال فى مراحل تعليمية مختلفة، بداية من الحروف الأبجدية وموضوعات اجتماعية وثقافية تستخدم مفردات من واقع حياة الطفل، كما تقدم المنصة اختبارات فهم واستيعاب بعد قراءة كل كتاب والاستماع إليه.

وتحتوى منصة تعليمى على 182 مقطع فيديو تعليمى لتحسين مهارات اللغة العربية للمصريين فى مصر والمصريين المقيمين بالخارج، بالإضافة إلى 20 لعبة إلكترونية بهدف الحفاظ على الهوية الوطنية والثقافية المصرية وترسيخ الانتماء لدى الأطفال المصريين المقيمين بالخارج.

من جهته أكد رئيس قطاع الشئون الخارجية والقانونية فى شركة ڤودافون مصر أيمن عصام أهمية مبادرة "اتكلم عربى"، لتعريف المصريين بالقيم والثقافة المصرية، بجانب تعريف الشباب بتاريخهم وحضارتهم العريقة وإنجازات الدولة المصرية فى المرحلة الراهنة، وهو ما يتطلب ضرورة تضافر جهود القطاع الخاص فى دعم إنجاح المبادرة، من خلال تقديم حلول مثل منصة تعليمى، التى تقدم محتوى لتعليم اللغة العربية وإبراز تاريخ مصر بأسلوب بسيط وممتع.

من جانبه، قال المهندس محمد حنة رئيس مجلس أمناء مؤسسة ڤودافون مصر لتنمية المجتمع: "إن التعاون مع وزارة الهجرة يهدف لتشجيع نشر اللغة العربية بين المصريين داخل وخارج مصر، للحفاظ على الهوية والقيم المصرية، وإبراز التاريخ والثقافة المصرية، وذلك من خلال محتوى جذاب ومبسط على منصة تعليمى لجذب الأطفال والأبناء بالخارج لوطنهم مصر".

وأشاد "حنة" بالتعاون بين "منصة تعليمى" ومبادرة "اتكلم عربى"؛ لتسهيل نشر المبادرة عبر إتاحتها على منصة تعليمى لجميع أطفال المصريين، ما يعكس دعم المؤسسة لهذه المبادرة هدفها الرئيسى فى توفير تجربة تعليمية رقمية للجميع، سواء بداخل أو بخارج مصر وبدون أى قيود.

يذكر أن مؤسسة ڤودافون مصر لتنمية المجتمع قد أطلقت منصة "تعليمى" فى عام 2019، أول منصة تعليمية رقمية مجانا لأولياء الأمور والمعلمين والطلاب فى مصر.

وتحتوى المنصة على موضوعات عديدة تناسب احتياجات الطلاب فى المراحل الدراسية المختلفة بالشراكة مع العديد من الشركاء المتخصصين فى مجال التعليم والتدريب ومنها شركة نهضة مصر والتى تقدم المنهج التعليمى المقرر للطلاب من خلال منصة الأضواء.

كما جددت المؤسسة شراكتها مع Balanced Education Company، بهدف توفير برامج تدريبية رقمية للمعلمين على منصة "تعليمى" مقدمة من كبرى الجامعات العالمية، وأهمها: جامعتى فلوريدا أتلانتيك وإنديانا وشركة فرانكلين كوفى، وذلك بهدف رفع مستوى أدائهم المهنى، وصقل مهاراتهم التعليمية، وزيادة معارفهم ومستوى مقدرتهم على الإبداع والتجديد.

وتركز المؤسسة على "التعليم الرقمى" باعتباره واحدا من أهم عناصر نجاح عملية التحول الرقمى التى نشهدها حاليا، ولذا أولت اهتماما بالغا بالعملية التعليمية الرقمية، وبمساندة جميع عناصر المنظومة التعليمية لمواكبة التطورات والتغيرات.

كما تعمل المؤسسة دائما على إطلاق المبادرات المختلفة، وتطوير منصتها الرئيسية "تعليمى" لتحقيق الأهداف المناطة بها ولتواكب تحديات العصر ومتطلباته.