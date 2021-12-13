التنمية المحلية تصدر بيانا بمخالفات غلق المحال منذ أكتوبر الماضى

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن عدد المخالفات التي تم تحريرها منذ بداية تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحلات في 1 أكتوبر الماضي وحتى مساء أمس بلغت 13 ألفا و763 مخالفة، مؤكدًا استمرار أجهزة المحافظات والمحليات فى حملات متابعة التزام المحال والمقاهي والكافيهات بالمواعيد الشتوية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.





المواعيد الشتوية وأضاف قاسم، أن قرار المواعيد الشتوية يتضمن أن تكون مواعيد فتح المحال، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات، يومياً من الساعة السابعة صباحاً وتغلق الساعة العاشرة مساء على أن يتم مد توقيت الغلق يومى الخميس والجمعة وفى أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة للساعة 11 مساء. مواعيد فتح المطاعم والكافيهات وأوضح أن مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما فى ذلك الموجودة بالمولات التجارية تكون يوميا من الساعة الخامسة صباحا وتغلق الساعة 12 منتصف الليل، على أن يتم مد توقيت الغلق يومى الخميس والجمعة وفى أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة، للساعة الواحدة صباحا، مع استمرار خدمة التيك أواى وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار (24 ساعة).

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