مباراة مصر وتونس.. الفراعنة بلا إنذارات واليوم يبدأون التدريبات

كشف مسؤولون بمنتخب مصر، عن سقوط جميع الإنذارات التي حصل عليها اللاعبون في كأس العرب، سقطت قبل مواجهة تونس في الدور نصف النهائي يوم الأربعاء المقبل.

وأوضح مسؤولو منتخب مصر، أن لوائح البطولة تنص على سقوط الإنذارات التي حصل عليها اللاعبون حتى الدور ربع النهائي، مما يعني أن المنتخب يخوض مواجهة تونس ورصيده صفر من الإنذارات.

واللاعبون الحاصلون على إنذارات: محمد شريف في مباراة لبنان - مصطفى فتحي في مباراة السودان - عمرو السولية وحمدي فتحي في مباراة الجزائر.

ومنح الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش، منح جميع اللاعبين راحة بالأمس سيتم قضاؤها داخل مقر اقامة الفريق، على أن يستأنف استعداداته للقاء تونس في السادسة مساء الأربعاء المقبل (الخامسة في القاهرة) في الدور قبل النهائي لكأس العرب اعتبارًا من اليوم الاثنين.

وسيطرت أجواء من المرح على معسكر منتخب مصر فى يوم الإجازة بعدما منح كارلوس كيروش، المدير الفنى لمنتخب مصر، لاعبى الفريق راحة اليوم من التدريبات، نظرا لحالة الإجهاد التى تسيطر على أغلب اللاعبين، خاصة الأساسيين.

وقضى اللاعبون يوم الإجازة داخل فندق الإقامة وسط أجواء من المرح، بعيدا عن الحديث فى كرة القدم والمباريات لكسر الملل، كما تناول اللاعبون المشروبات والمأكولات الخفيفة.

وتمكن منتخب مصر من الفوز على نظيره الأردني بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب الجنوب ضمن دور الثمانية من بطولة كأس العرب المقامة حاليًا في قطر.