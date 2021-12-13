أخبار مصرية

رئيس العربية للتصنيع يفتتح معرض ومركز صيانة منتجات مصنع الإلكترونيات

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

افتتح اليوم الفريق "عبد المنعم التراس "رئيس الهيئة العربية للتصنيع، معرض ومركز صيانة وخدمة ما بعد البيع لمنتجات مصنع الإلكترونيات التابع للهيئة، بعد تطويره وتحديثه بالتعاون مع شركة "زيروتك مصر" .

 

وأوضح "التراس" أن العربية للتصنيع وضعت خطة تسويقية طموحة لتطوير وتحديث جميع مراكز الصيانة وخدمة ما بعد البيع، وفقًا لأحدث آليات التحول الرقمي ومعايير الثورة الصناعية الرابعة.

 

 

0f40dc7c-ad2e-4524-ae83-e10b0b8e0016

 

 

وأضاف أن معرض ومركز صيانة وخدمة ما بعد البيع لمنتجات مصنع الإلكترونيات معتمد من وزارة التجارة والصناعة، وتم تطويره بأحدث النظم الرقمية الحديثة للصيانة التي توفر السرعة والدقة، لافتا إلى تدريب الكوادر البشرية العاملة بالمركز بما يتناسب مع آليات التحول الرقمي واستخدام أحدث مستجدات العصر لعمليات الصيانة وخدمات ما بعد البيع، معربا عن شكره وتقديره لشركة "زيروتك مصر" علي تعاونها المثمر في أعمال التطوير والتحديث.

 

وأشار "التراس" أن الهيئة العربية للتصنيع وضعت تحقيق رضا العملاء، هدفا أساسيا في عمليات التطوير والتحديث والحرص علي حسن التواصل واستقبال الجمهور، موضحًا أن المركز يختص بجميع أعمال صيانة الأجهزة الإلكترونية بمصنع الإلكترونيات ومنها أجهزة شاشات التليفزيون والشاشات التفاعلية والتابلت واللاب توب وكاميرات المراقبة وغيرها.

 

وأكد "التراس" اهتمام العربية للتصنيع بوسائل الإتصال المتطورة، حيث حرصت علي تعزيز مركز الصيانة  بأحدث وسائل الإتصال الهاتفي، وخدمات الواتساب وغيرها، لافتا أن طرق التواصل مع  المركز وبياناته متاحة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة عبر شبكة الإنترنت.

 

 

3f8cfba9-feb8-473b-a146-35142c105363

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس العربية للتصنيع يفتتح معرض ومركز صيانة منتجات مصنع الإلكترونيات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا