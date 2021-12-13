رئيس العربية للتصنيع يفتتح معرض ومركز صيانة منتجات مصنع الإلكترونيات

افتتح اليوم الفريق "عبد المنعم التراس "رئيس الهيئة العربية للتصنيع، معرض ومركز صيانة وخدمة ما بعد البيع لمنتجات مصنع الإلكترونيات التابع للهيئة، بعد تطويره وتحديثه بالتعاون مع شركة "زيروتك مصر" .

وأوضح "التراس" أن العربية للتصنيع وضعت خطة تسويقية طموحة لتطوير وتحديث جميع مراكز الصيانة وخدمة ما بعد البيع، وفقًا لأحدث آليات التحول الرقمي ومعايير الثورة الصناعية الرابعة.

وأضاف أن معرض ومركز صيانة وخدمة ما بعد البيع لمنتجات مصنع الإلكترونيات معتمد من وزارة التجارة والصناعة، وتم تطويره بأحدث النظم الرقمية الحديثة للصيانة التي توفر السرعة والدقة، لافتا إلى تدريب الكوادر البشرية العاملة بالمركز بما يتناسب مع آليات التحول الرقمي واستخدام أحدث مستجدات العصر لعمليات الصيانة وخدمات ما بعد البيع، معربا عن شكره وتقديره لشركة "زيروتك مصر" علي تعاونها المثمر في أعمال التطوير والتحديث.

وأشار "التراس" أن الهيئة العربية للتصنيع وضعت تحقيق رضا العملاء، هدفا أساسيا في عمليات التطوير والتحديث والحرص علي حسن التواصل واستقبال الجمهور، موضحًا أن المركز يختص بجميع أعمال صيانة الأجهزة الإلكترونية بمصنع الإلكترونيات ومنها أجهزة شاشات التليفزيون والشاشات التفاعلية والتابلت واللاب توب وكاميرات المراقبة وغيرها.

وأكد "التراس" اهتمام العربية للتصنيع بوسائل الإتصال المتطورة، حيث حرصت علي تعزيز مركز الصيانة بأحدث وسائل الإتصال الهاتفي، وخدمات الواتساب وغيرها، لافتا أن طرق التواصل مع المركز وبياناته متاحة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة عبر شبكة الإنترنت.