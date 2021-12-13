رئيس الوزراء يحضر مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

يشارك الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، فى افتتاح الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأُمم المُتحدة لمُكافحة الفساد وستعزز الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المقرر عقده فى الفتره من 13 إلى 17 ديسمبر 2021 الجهود المبذولة لاستعادة الأمانة العامة، وتعزيز التنمية المستدامة، والتعافى بنزاهة من جائحة كوفيد-19 وضمان الاستقرار الاقتصادى والسياسى ووضع اجندة الاعمال الدولية لمكافحة الفساد خلال السنوات القادمة.

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