مراهق يفجر نفسه في مدرسة أرثوذكسية بروسيا

أعلنت الشرطة الروسية أن تلميذاً سابقاً في مدرسة أرثوذكسية روسية فجّر نفسه اليوم الإثنين في المدرسة، ما أدى إلى إصابته فضلاً عن شخص على الأقل في الخامسة عشرة من العمر.
وقالت وزارة الداخلية في منطقة موسكو إن «تلميذاً سابقاً يبلغ الثامنة عشرة دخل إلى هذه المدرسة وفجّر نفسه وتفيد المعلومات الأولية أنه أصيب فضلاً عن مراهق في الخامسة عشرة» موضحة أن الهجوم وقع في مدرسة أرثوذكسية قريبة من دير فيدينسكي فلاديتشني في مدينة سيربوخوف.
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