انخفاض في درجات الحرارة بداية من اليوم والعظمى بالقاهرة تصل لـ 18 درجة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من اليوم الإثنين، انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح بين 2 : 5 درجات مئوية.

ويسود طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، معدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بارد ليلا على كافة الأنحاء.

ومع نهاية الأسبوع تصل درجات الحرارة المتوقعة على القاهرة والوجه البحرى العظمى 18 درجة الصغرى 10 درجات، وعلى السواحل الشمالية العظمى 18 درجة الصغرى 13 درجة، وعلى جنوب سيناء العظمى 22 درجة الصغرى 16 درجة، وفى شمال الصعيد العظمى 18 درجة الصغرى 8 درجات، وبجنوب الصعيد العظمى 22 درجة الصغرى 10 درجات.

ويشهد اليوم الاثنين، انخفاض فى درجات الحرارة ليسود طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس بارد ليلا على كافة الأنحاء.

ويشهد اليوم الاثنين، يشهد شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة لمتوسطة على مدينتى حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الاثنين: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 11 درجة، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 13 درجة.