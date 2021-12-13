/665772/صناعة-النواب-تناقش-جهود-وزارة-الزراعة-للأستفادة-من-المجالس-التصديرية-في-الصناعات-الغذائية-بحضور-السيد-القصير

تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب عقد اجتماعاتها اليوم الإثنين لمناقشة عدد من الاقتراحات وطلبات الإحاطة ومشروعات القوانين المقدمة من النواب، حيث تعقد لجنة الصناعة برئاسة النائب معتز محمود، لمناقشة جهود وزارة الزراعة فيما يخص توسيع نطاق الاستفادة من المجالس التصديرية في الصناعات الغذائية الصغيرة، وتعميم منظومة القطن المصري على مستوى الجمهورية وتقليص الجهات المختصة بالتكويد والترخيص وإصدار الشهادات الزراعية وتوفير خرائط نقل المحاصيل إلى محطات الإنتاج والتوزيع في إطار الخطة التي وضعتها الحكومة لتحفيز الصناعة وتنمية صادراته، بحضور الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع صناعة النواب بالبرلمان اليوم

المجالس التصديرية

تشهد الجلسة العامة للبرلمان اليوم نظرمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 حيث يهدف مشروع القانون إلى زيادة المكافأة التي يتقاضاها عضو هيئة التدريس بعد بلوغه سن الستين وتعيينه أستاذاً متفرغاً، بحيث يكون له جميع الحقوق المقررة لأعضاء هيئة التدريس وعليهم واجباتهم فيما عدا تقلد المناصب الإدارية داخل الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

كما تشهد الجلسة مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وبعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 يهدف مشروع القانون إلى ضم مدة إجازة رعاية الطفل، والإجازة المرضية إلى المدة البينية لسنوات الترقي، وذلك بالنسبة للمعلمين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر والهيئات التي يشملها.

كما تشهد أيضا مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني حيث يهدف مشروع القانون إلى إنشاء هيئة ترتقي بجودة منظومة التعليم والتدريب التقني والفني والمهني بكافة عناصرها ومكوناتها بغرض توفير القوى العاملة الفنية الماهرة والمدربة بما يتلاءم مع متطلبات سوق العمل، وبما يخدم خطط وسياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والوطنية الشاملة، وذلك بهدف المساهمة في توفير فرص العمل وخفض نسبة البطالة. والمساهمة في تحسين الإنتاجية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتلبية احتياجات المشروعات القومية الكبرى من العمالة الماهرة، فضلاً عن تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال. تطوير التعليم الفني والتقني والتدريب المهني والتوسع في أنواعه كافة وفقاً لمعايير الجودة العالمية، مع توفير التعليم الفني والتدريب لجميع الطلاب دون تمييز، وتحسين جودة منظومة التعليم الفني والتدريب ومخرجاتها، بما يتماشى مع الأنظمة العالمية، وتعزيز تنافسية التعليم والتدريب التقني والفني والمهني.

وتشهد الجلسة قرار رئيس الجمهورية رقم (504) لسنة 2021، بشأن الموافقة على المعاهدة المؤسسة لوكالة الأدوية الأفريقية، والمعتمدة في أديس أبابا بتاريخ 11/2/2019 ،وقرار رئيس الجمهورية رقم (326) لسنة 2021، بشأن الموافقة على الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية بولندا بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، الموقعة في القاهرة بتاريخ 7/6/2021