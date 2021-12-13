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خطوات تسجيل استمارة التقدم للامتحان للعام الدراسي 2022، العديد من الطلاب وأولياء الأمور تتجه اهتماماتهم بكيفية التسجيل.

دوت الخليج

ويرصد دوت الخليج فى التقرير التالي رابط وخطوات تسجيل استمارة التقدم لامتحان العام الدراسي 2022، والتى من شأنها أن يتمكن الطلاب من بدء العام الدراسي الجديد.

خطوات تسجيل استمارة التقدم للامتحان للعام الدراسي 2022

هذا وكانت وزارة التربية والتعليم، فى وقت سابق قد أعلنت عن فتح موقع تسجيل استمارات الصف الثالث الإعدادي، والذي بدأت أمس الأحد 12 ديسمبر.

وشغلت مواقع البحث خلال الساعات الماضية خطوات تسجيل استمارة التقدم لامتحانات العام الدراسي 2022.

وللتسجيل فى الموقع الرسمي الخاص بتسجيل استمارات الصف الثالث الإعدادي 2022 يمكن القيام بالضغط على الرابط التالي هنــــــــــــــا.

ونرصد فى السطور التالية الخطوات التى من المفترض اتباعها بشأن التسجيل الإلكتروني للصف الثالث الاعدادي 2022 وذلك من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الرسمي.

بالترتيب.. نرصد خطوات تسجيل استمارة التقدم للامتحان للعام الدراسي 2022

أولًا يلزم للطالب عند التسجيل أن يقوم بالدخول عبر حساب البريد الإلكتروني، أو يمكن إنشائه إذا لم يكن لديه.

ثانيًا: على الطالب أن يختار حساب الطالب والقيام بإدخال الرقم القومي والذى يتكون من 14 رقمًا فى شهادة الميلاد.

ثالثًا/ يقوم الطالب بتسجيل الكود الذى سبق أن تسلمه من مدرسته.

رابعًا: الضغط على أيقونة، لست روبوت والتى تؤكد أن القائم باتباع تلك الخطوات ليس هاكر.

خامسًا: الضغط على التحقق من البيانات، والتى من شأنها التأكد من كافة الأمور الخاصة بالأسم والرقم الكودي.

سادسًا/ ادخال رقم الهاتف المحمول الخاص به للتواصل.