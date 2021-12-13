/665774/المنتخب-الوطني-يستأنف-اليوم-استعداداته-لتونس

استأنف اليوم المنتخب الوطني برنامج استعداداته في بطولة كأس العرب حيث يواجه نظيره التونسي في السادسة بعد غد الأربعاء ، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة في الدور قبل النهائي للبطولة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وذلك بعد أن حصل الفريق على راحة تامة طوال يوم أمس تخللها بعض الأنشطة الترفيهية داخل مقر اقامة الفريق حول حمام السباحة وتناول الغذاء في حديقة الفندق واختتم بمسابقة ترفيهية بعد وجبة العشاء.

وكان الجهاز الفني بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني قد منح اللاعبين راحة الأمس بعد التأهل للدور قبل النهائي مساء أمس الأول بالفوز على المنتخب الأردني 3-1 بعد وقت إضافي.

وتبدأ استعدادات اليوم باجتماع بين الجهاز الفني واللاعبين قبل تناول وجبة الغذاء يتخلله محاضرة فنية عن مباراة الدور قبل النهائي أمام تونس، فيما يقام التدريب المسائي في الخامسة مساء بتوقيت الدوحة على الملعب المخصص لتدريبات المنتخب المصري، حيث سيسمح لوسائل الإعلام متابعة ربع الساعة الأولى منه، فيما يواصل أحمد حجازي ومحمد الشناوي وأيمن أشرف وحمدي فتحي برامجهم العلاجية.

نتيجة مباراة مصر والأردن

الجدير بتاذكر أن حقق منتخب مصر فوز صعب أمام الأردن بنتجية 3/1، بعدما أنتهى الوقت الأصلي من اللقاء وذهبوا للأشواط الإضافية، ضمن لقائات دور الثمانية من كأس العرب قطر 2021.

وظهر منتخب مصر بشكل متواضع في بداية الشوط اللقاء الأول، ليسجل يزن النعيمات الهدف الأول لمنتخب الأردن في شباك محمد الشناوي بعد مرور 10 دقائق من عمر المباراة.

وأنقذ محمد الشناوي مرمى الفراعنة من الهدف الثاني بعدما أضاع لاعبوا الأردن أكثر من فرصة لتسجيل الهدف الثاني.

وفي أخر شوط اللقاء أستفاق الفراعنة وأضاعوا فرصتين عن طريق مصطفى فتحي، وحسين فيصل وسط تألق من حارس الأردن.

تعادل مروان حمدي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع برأسية متقنة على يمين حارس الأردن.

وفي شوط اللقاء الثاني بدأ منتخب مصر بشكل جيد وأضاع فرصة تسجيل الهدف الثاني عن طريق حسين فيصل، بعد تمرية متقنة من مروان حمدي ولكنها كانت قوية بعض الشئ.

وحاول منتخب مصر أن يغيرالنتيجة في الشوط الثاني ولكن دفاعات الأردن حافظت على شباكها، وظهرت بعض الخطورة على منتخب مصر من خلال الهجمات المرتدة القليلة للأردن في الشوط الثاني.

وفي الدقيقة 59 دخل محمد شريف بدلاً من حسين فيصل، كما دخل أفشة ومهند لاشين في الدقيقة 72 بدلاً من حمدي فتحي ومصطفى فتحي.

وتقدم أحمد رفعت بالهدف الثاني للفراعنة في الدقيقة 99 من الشوط الأول من الوقت الإضافي، بعد تمريرة رائعة من محمد شريف ليضعها على يمين الحارس.