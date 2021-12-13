/665780/مصنع-تدوير-المخلفات-الصلبة-بدار-السلام-في-سوهاج-الفريد-من-نوعه-على-مستوى-الصعيد

يعتبر مصنع تدوير المخلفات الصلبة بدار السلام بالظهير الصحراوي الغربي في قرية نجوع مازن جنوب محافظة سوهاج، أكبر مشروع لتدوير القمامة الصلبة على مستوى الصعيد، وأحد المشروعات التنموية الهامة بمحافظة سوهاج ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

يقام مصنع تدوير المخلفات الصلبة بدار السلام على مساحة تقارب 42 الف متر مربع، بتكلفة مالية تقارب 90 مليون جنية، وتم انجاز الاعمال به بنسبة 97%، ومن المقرر الانتهاء من كافة الاعمال خلال شهر ديسمبر الحالي، بالتعاون بين وزارة التخطيط والبيئة والانتاج الحربي والتنمية المحلية.

مصنع تدوير المخلفات الصلبة بدار السلام

تبلغ الطاقة الانتاجيةمصنع تدوير المخلفات الصلبة بدار السلام 20 طن فى الساعة، ويتكون من عدة مباني منها مظلة استقبال مخلفات ومظلة للمعدات والاجهزة وورشة عمل ومبنى ادارى للعاملين بالمصنع وغرفة كبيرة للميزان ومبنى للكهرباء ومبنى للأمن ويحيط كل ذلك سور عالي.

يوجد داخل مصنع تدوير المخلفات الصلبة بدار السلام اجهزة وخطوط انتاجية من الصناعات الكورية وتشمل خط لإنتاج الوقود البديل rdf، وخط للفرز، وخط انتاج سماد.

جدير بالذكر أن مصنع تدوير المخلفات الصلبة بدار السلام يخدم مراكز جنوب محافظة سوهاج بالكامل وغيرهم، ويوفر فرص عمل لكثير من الشباب سواء داخل المصنع أو خارجة.

النيران تلتهم سيارة محملة باسطوانات اكسجين بسوهاج

انفجرت اسطوانة أكسجين على متن سيارة ربع نقل محملة بقرابة 20 اسطوانة مما ادى الى انفجار جميع الاسطوانات واختراق السيارة بالكامل، واصابة التباع بحروق فى اليد، وذلك على طريق اسيوط سوهاج الزراعي الغربي بمركز المراغة شمال سوهاج.

بدات الواقعه عندما تلقى اللواء محمد شرباش، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج اخطارا من مأمور مركز المراغة شمال سوهاج باحتراق سيارة ربع نقل بيضاء اللون على الطريق بدائرة المركز محملة بأسطوانات اكسجين.

انتقل على الفور الرائد محمد عبدالسلام رئيس مباحث المركز والفريق المعاون له وتبين اشتعال النيران فى سيارة ربع نقل بيضاء اللون محملة بقرابة 20 اسطوانة اكسجين كانت متجهه الى مركز طهطا شمال سوهاج، ويرجح ان اسطوانة انفجرت نتيجة الضغط الزائد مما ادى الى انفجار بقية الاسطوانات واحتراق السيارة بالكامل واصابة التباع بحروق .

تم اطفاء السيارة والاسطوانات بمعرفة الحماية المدنية والسيطرة على الحريق قبل أن يمتد الى السيارات والاماكن المجاورة، وازاحة السيارة على جانب الطريق تمهيدا لنقلها، وتحرر المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.