/665781/القنوات-الناقلة-قرعة-دوري-أبطال-أوروبا-لدور-16

يجرى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم الإثنين حفل سحب قرعة دور الـ16 من بطولة دوري ابطال أوروبا ، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة فى الواحدة ظهراً، مقر الاتحاد بمدينة "نيون" في سويسرا.

ويرصد دوت الخليج القنوات الناقلة قرعة دوري ابطال اوروبا لدور 16:

القنوات الناقلة

ستذاع القرعة عبر قناة بي إن سبورت الإخبارية المفتوحة.

وتقام قرعة دوري أبطال أوروبا اليوم الأثنين ، وبينما تنطلق مباريات دور الـ 16.

أقيمت 8 مباريات في دوري أبطال أوروبا، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وشهدت معظم اللقائات الندية والإثارة بين الفرق، وشهدت تلك اللقائات فوز مهم لليفربول ليؤكد هيمنته وقوته على فرق مجموعته.

كما شهد تألق كبير للفرعون المصري محمد صلاح، وتسجيله هدف مميز أمام ميلان ليستكمل الأداء المميز الذي يقدمه مؤخراً في جميع البطولات.

ونستعرض معكم نتئاج مباريات دوري أبطال أوروبا:

نتيجة مباراة ليفربول وميلان

وتألق النجم المصري محمد صلاح خلال اللقاء وأستطاع أن يسجل هدف مميز في الدقيقة 36، بينما أحرز أوريجي الهدف الثاني في الدقيقة 55، وسجل فيكايو توموري هدف ميلان الوحيد بالدقيقة 29.

وبتلك النتيجة أرتفع رصيد ليفربول للنقطة رقم 18 متأهلاً كمركز أول من المجموعة.

تشكيل ليفربول لمباراة ميلان:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ويليامز، فيليبس، إبراهيما كوناتي، تسيميكاس

خط الوسط: مورتن، أليكس شامبرلين، مينامينو

خط الهجوم: ساديو ماني، محمد صلاح، ديفوك أوريجي

أنقذ محمد صلاح فريقة ليفربول من فخ التعادل أمام وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي الممتاز، وساهم في تحقيق فوزاً هاماً.

وتمكن الريدز أن يحقق الفوز بهدف نظيف على حساب وولفرهامبتون، وذلك عن طريق ديفوك أوريجي، والذي سجل هدف الفوز مع مطلع الدقيقة 95.

وكانت بداية الهدف عن طريق محمد صلاح الذي استلم الكرة وتوغل داخل منطقة جزاء وولفرهامبتون، وقام بصناعة الكرة لديفوك أوريجي أمام المرمى ليسجل هدفاً غالياً، جلب للفريق صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبعد هذه المباراة ظل محمد صلاح في صدارة الهدافين للدوري الإنجليزي، بجانب تواجده كأكثر لاعب قام بصناعة الأهداف، لواصل النجم المصري تألقه في مساعدة فريقة من أجل الفوز بالدوري الإنجليزي.

ورفع ليفربول رصيده من النقاط إلى 33 نقطة في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، مستغلاً سقوط تشيلسي أمام وست هام ظهر اليوم في ديربي لندن بثلاثة أهداف مقابل هدفين.