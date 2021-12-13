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رابط تسجيل استمارة التقدم لامتحانات العام الدراسي 2021 ، يبحث جميع الطلاب والطالبات في الصفوف الدراسية المختلفة عن رابط استمارة التقدم للامتحان الإلكتروني 2021 للصف الأول والثاني الثانوي، وذلك بدلا من ذهاب الطالب إلى المدرسة والحصول على استمارة وتعبئتها يدويًا.

دوت الخليج

رابط تسجيل استمارة التقدم لامتحانات العام الدراسي 2021

وللحصول على رابط تسجيل استمارة التقدم لامتحانات العام الدراسي، يجب على كل طالب التعرف على البريد الإلكتروني المدرسي الخاص به، وفي حالة عدم امتلاك الطالب للبريد الإلكتروني، يجب التوجه إلى موقع وزارة التربية والتعليم والحصول عليه، حتى يتمكن من إتمام عملية التقدم لامتحانات الإلكتروني عبر موقع وزاراة التربية والتعليم.

الآن.. رابط تسجيل استمارة التقدم لامتحانات العام الدراسي 2021

وننشر لكم رابط استمارة التقدم والتسجيل في امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي 2021-2022، وذلك حتى يتمكن جميع الطلاب من التسجيل إلكترونيا عبر موقع وزارة التربية والتعليم، تمهيدًا لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول والتي من المنتظر أن تنطلق يوم الخامس عشر من يناير المقبل وفقا للخطة الزمنية للعام الدراسي الحالي.

ووفقًا لما أشار إليه موقع وزارة التربية والتعليم، بشأن تسجيل استمارات بيانات الطلاب للتقدم إلى لجان الامتحانات متاح الآن التسجيل ومراجعة البيانات للصفوف التالية:-

الصف الثالث الإعدادي

الصف الثانى الثانوى

الصف الأول الثانوى

ولكى تتمكن من ملئ الإستمارة وطباعتها ينبغى أن يكون لديك البريد الإلكترونى المدرسى الخاص بك، إذا لم يكن لديك بريدك الإلكترونى ، يمكنك الحصول عليه من خلال رابط انشاء البريد الإلكترونى المدرسى التالي: https://moe-register.emis.gov.eg/