يترقب عشاق الساحرة المستديرة في جميع أنحاء العالم ، اليوم الإثنين، حفل سحب قرعة دور الـ16 من بطولة دوري ابطال أوروبا ، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة فى الثانية ظهراً، مقر الاتحاد بمدينة "نيون" في سويسرا.

ويرصد دوت الخليج ميعاد قرعة دوري ابطال اوروبا لدور 16:

ومن المقرر أن تقام حفل قرعة دوري ال16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، في تمام الساعة الثانية ظهراً.

نتيجة مباراة فياريال الإسباني وأتلانتا الإيطالي

وكانت آخر مباريات دور المجموعات جمعت بين فياريال الإسباني وأتلانتا الإيطالي، وانتهت بفوز بطل إسبانيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وخرج برشلونة الإسباني من البطولة وتحول للدوري الأوروبي بعدما خسر فرصة التأهل المباشر لدور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك للمرة الأولى منذ سنوات عديدة.

قائمة الفرق المتأهلة لدور الـ 16

وفيما يلي قائمة الفرق المتأهلة لدور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا:

المجموعة الأولى: مانشستر سيتي، باريس سان جيرمان

المجموعة الثانية: ليفربول، أتلتيكو مدريد

المجموعة الثالثة: أياكس أمستردام، سبورتنج لشبونة

المجموعة الرابعة: ريال مدريد، انتر ميلان

المجموعة الخامسة: بايرن ميونخ، بنفيكا

المجموعة السادسة: مانشستر يونايتد، فياريال

المجموعة السابعة: ليل، ريد بول سالزبورج

المجموعة الثامنة: يوفنتوس، تشيلسي

وتقام قرعة دوري أبطال أوروبا اليوم الأثنين ، وبينما تنطلق مباريات دور الـ 16.

أقيمت 8 مباريات بالأمس في دوري أبطال أوروبا، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وشهدت معظم اللقائات الندية والإثارة بين الفرق، وشهدت تلك اللقائات فوز مهم لليفربول ليؤكد هيمنته وقوته على فرق مجموعته.

كما شهد تألق كبير للفرعون المصري محمد صلاح، وتسجيله هدف مميز أمام ميلان ليستكمل الأداء المميز الذي يقدمه مؤخراً في جميع البطولات.

نتيجة مباراة ليفربول وميلان

وتألق النجم المصري محمد صلاح خلال اللقاء وأستطاع أن يسجل هدف مميز في الدقيقة 36، بينما أحرز أوريجي الهدف الثاني في الدقيقة 55، وسجل فيكايو توموري هدف ميلان الوحيد بالدقيقة 29.

وبتلك النتيجة أرتفع رصيد ليفربول للنقطة رقم 18 متأهلاً كمركز أول من المجموعة، بينما أحتل ميلان المركز الرابع برصيد 4 نقاط مودعاً البطولة بهم.