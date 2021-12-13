/665786/من-أجل-خدمات-علمية-ومجتمعية-بروتوكول-تعاون-بين-نقابة-الصيادلة-والجامعة-بسوهاج

أعلن اليوم الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، أن الجامعة قامت بتوقيع بروتوكول تعاون مع النقابة الفرعية لصيادلة سوهاج، ويمثلها الدكتور أحمد عبد الرحيم القاضي، بصفته نقيب صيادلة سوهاج، في مجال تقديم خدمات مجتمعية وعلمية، ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

كان ذلك بحضور المحاسب اشرف القاضي، امين عام الجامعة، الدكتور أحمد أبو القاسم، أمين عام نقابة الصيادلة الفرعية بسوهاج، اشرف والدكتورة عبير محمود السيد، مدير مركز جودة وسلامة الغذاء، وذلك بقاعة مجلس الجامعة بالحرم الجامعي القديم.

بروتوكول تعاون بين نقابة الصيادله بسوهاج والجامعة

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق، إن إدارة جامعة سوهاج حريصة على الانفتاح والتعاون مع جميع المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع، بما يحقق الصالح العام في مجال خدمة طلاب الجامعة والمجتمع السوهاجي كافة.

وأشار عبدالخالق إلى أن بروتوكول التعاون يساهم كثيرا في تقديم العون للمنتسبين له في مجالات التعليم المستمر، وصقل خبراتهم ومهاراتهم عن طريق تقديم الاستشارات، وعقد دورات تدريبية بمركز صحة وسلامة الغذاء التابع للجامعة.

وأكدت الدكتور عبير محمود السيد، أن مركز جودة وسلامة الغذاء بالجامعة يلتزم بتقديم دورات تدريبية في المجالات التي يطلبها الطرف الثانيوفقاً لبنود البروتوكول يلتزم، مع ترشيح العدد اللازم لكل دورة، موضحاً أن المركز مسئول عن توفير أماكن التدريب ومنح شهادة معتمدة للمتدربين تفيد اجتيازهم أعمال الدورة بنجاح، وأن مدة البروتوكول عام قابلة للتجديد.

ختام الدورة التدريبية لتنمية المهارات الكشفية بجامعة سوهاج

على جانب أخر اختتمت جامعة سوهاج فعاليات الدورة التدريبية الخاصة بتنمية المهارات الكشفية والإرشادية، والتي نظمتها إدارة الجوالة والخدمة العامة بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، بالتعاون مع الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة.

أكد الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة، وقال أن التدريب يأتي في إطار اهتمام الجامعة بتنمية مهارات الطلاب واستغلال طاقاتهم، حيث تعتبر الجوالة من أفضل الأنشطة التي تساعد على تنمية الشباب بدنياً واجتماعياً وثقافياً، كما تكسبهم مهارات وخبرات تفيدهم في حياتهم العملية، وخلق شخصية متعاونة متفهمة للعمل التطوعي وخدمة المجتمع.

وقال الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه تم تنفيذ الدورة بمشاركة ٣ طلاب من كل كلية بواقع طالب وطالبتين، مضيفاً أن الدورة تضمنت التعرف على الحركة الكشفية وتاريخها، الوعد والقانون، الهيكل التنظيمي للاتحاد العام للكشافة والمرشدات، الرحلة الخلوية والقياسات والارتفاعات.

وأوضح حمادة حبارير مدير إدارة الجوالة والخدمة العامة، أن الدورة استمرت لمدة ٣ أيام متواصلة، وقد حاضر بها قائدات جمعية المرشدات وقادة جمعية الفتيان، وفرع سوهاج للجمعية البحرية.