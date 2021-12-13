عقوبة مخالفة المعتمرين عن مغادرة السعودية (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويرصد الإنفوجراف التالي العقوبات المقررة على المخالفين بحسب طبيعة كل واحد منهم. يذكر أنه يشترط للمسافرين إلى المملكة لأداء مناسك العمرة عمل مسحة (PCR) قبل دخول المملكة بمدة لا تزيد عن (72) ساعة، وأن تكون نتيجتها سلبية وأن تشمل رمز (QR)، مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التى تتخذها المملكة والمعتمدة من قبل وزارة الصحة السعودية.

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