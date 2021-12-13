محافظ الغربية: توجيهات للمدن والأحياء بمتابعة النظافة بالقرى والمراكز

جدة - نرمين السيد - وجه محافظ الغربية، طارق رحمى، رؤساء المدن والأحياء بمتابعة واستمرار أعمال النظافة بجميع أنحاء المحافظة؛ حرصا على صحة وسلامه المواطنين، مشيرا إلى أن المحافظة مهتمة بنظافة الشوارع والطرق ورفع المخلفات بشكل مستمر.





وذكرت المحافظة فى بيان اليوم الإثنين، أن مركز ومدينة طنطا، برئاسة حسام عبد اللطيف، نفذ حملة نظافة مكبرة من كنس ورفع قمامة ومخلفات وأتربة وتهيئه طرق وإزالة مخلفات صلبة، وذلك بـ"الطريق السريع طنطا القاهرة، طريق كفر الشيخ الدولى، طريق فيشا سليم، طريق ميت حبيش السنطة، طريق شوبر". كما رفعت رئاسة مركز ومدينه المحلة الكبرى القمامة وكنس الشوارع الرئيسة والميادين ورفع الأتربة، ولا يزال العمل مستمرا بمتابعة رئيس المدينة اللواء حسين لبيب. وقامت رئاسة مركز ومدينه السنطة، تحت إشراف اللواء أشرف بدران، بعمل حملة نظافة موسعة ومسح طبانات (أسوار الطرق) بـ"الطريق السريع طنطا- السنطة، طريق الجميزة، طريق ميت يزيد، طريق الجعفرية وشارع الجمهورية".

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