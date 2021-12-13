مدبولى يتفقد جناح الرقابة الإدارية بمركز المؤتمرات الدولية فى شرم الشيخ

جدة - نرمين السيد - تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، جناح هيئة الرقابة الإدارية المقام بمركز المؤتمرات الدولية بمدينة شرم الشيخ، وذلك على هامش مؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، يرافقه عدد من الوزراء، ومحافظ جنوب سيناء، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، وبعض مسئولى الجهات المعنية.





وخلال جولته بأرجاء جناح هيئة الرقابة الإدارية، استمع رئيس الوزراء لشرح من اللواء حسن عبدالشافى، رئيس الهيئة، حول مكونات الجناح، مشيرا فى هذا الصدد إلى أن الجناح يتكون من 5 أجزاء، تتمثل فى تخصيص شاشات تفاعلية لعرض الموقع الرسمى لهيئة الرقابة الإدارية، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، بجانب جهود الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.

كما تم تخصيص جانب من الجناح للمركز الإعلامى للهيئة، ومجالات التعاون للهيئة، كما يتوافر شاشات أخرى لعرض الأفلام التسجيلية والحملات الترويجية والدعائية لأنشطة الرقابة الإدارية، إلى جانب شاشة لعرض تمثال ثلاثى الأبعاد للإلهة "ماعت"، وهى إلهة الحق والعدل والنظام فى الكون، وترمز للعدالة لدى المصريين القدماء، وهو شعار الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف.

كما نوه رئيس هيئة الرقابة الإدارية إلى أن هناك جانبا مخصصا فى جناح الهيئة للمنشورات والمطبوعات المتعلقة بالهيئة، منها تقرير المتابعة الثانى للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد من 2019-2022، كما تشمل المطبوعات أبرز جهود مكافحة الفساد الرياضى، ومنشورات الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، إلى جانب مجلة "ضمير وطن" ، التى تمزج بين الجانبين الأكاديمى والعملى فى مجال مكافحة الفساد.

وأثنى رئيس الوزراء على الجناح المميز لهيئة الرقابة الإدارية، مشيدا كذلك بالمطبوعات التى توضح وتبرز جهود الهيئة فى مجال التصدى ومحاربة الفساد بكل أشكاله، موجها الشكر لكل مسئولى الهيئة على ما يقومون به من جهد كبير فى هذا الصدد.