غادة والى: مؤتمر شرم الشيخ ”محفل دولى هام” ورسالة للعالم بأن مكافحة...

وصفت المدير التنفيذى لمنظمة الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة غادة والى المؤتمر التاسع للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد المنعقد حاليا في شرم الشيخ بأنه "محفل دولي هام" .. وقالت: إن الاتفاقية هي الصك القانوني الدولي الوحيد، وأن الدول الأعضاء وصلوا إلى 189 دولة مما يضع مسئولية خاصة في مواجهة التحديات والفرص في مكافحة الفساد، وأن العالم في أمس الحاجة للنزاهة والشفافية للخروج من أزمة (كوفيد-19) التي اتخذت أبعادا اجتماعية واقتصادية.

وقالت غادة والي- في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر اليوم الاثنين، في شرم الشيخ ويستمر حتى يوم /الجمعة/ القادم- إن هذه الدورة تعقد في ظل تحديات استثنائية.. معربة عن الشكر لمصر لعقد المؤتمر رغم كافة التحديات.

وأعربت عن سعادتها بافتتاح هذا المؤتمر الهام في مصر بمشاركة 152 دولة و2130 شخصا مما يعكس الاهتمام العالمي بموضوع المؤتمر، الذي يمثل رسالة للعالم بان مكافحة الفساد تمثل اولوية لنا جميعا، لما يسبب الفساد وغياب الشفافية وانعدام العدالة في الوصول الى الفرص من خسائر تقدر بمليارات الدولارات، مما يؤثر على التنمية ويعطي القوة للجماعات الإجرامية.

ونوهت غادة والي إلى أن إعلان شرم الشيخ الذي سيصدر عن المؤتمر سيكون تأكيدًا على أن "الآن هو الوقت المناسب للعالم يرتقي لمسئولية مواجهة الفساد"، مشيرة إلى أن كل واحد عليه ان يلعب دوره وعلينا ان ننتهز الفرص مع توافر الإرادة السياسية لمحاربة الفساد والاستفادة من الموارد اللازمة.. ودعت إلى دعم المؤسسات التي تقف في طليعة جبهة محاربة الفساد، لتقوم بعملها وكذلك البرلمانات التي لها دورها في هذا الصدد.

وأشارت الى ان مكتب الامم المتحدة يتعاون مع الدول لتعزيز قدراتها على محاربة الفساد بكافة اشكاله، داعية الى الاندماج في المبادرات الهادفة لمحاربة الفساد وتعزيز التنافس العادل، منوها ايضا بدور الاعلام والمجتمع المدني في هذا الشأن.

واشادت غادة والي بدور الشباب والمرأة فى تعزيز القدرات على مجابهة الفساد في المجتمعات، منوهة إلى أن النساء في مواقع القيادة تساعد على تحقيق ذلك، كما ان ٨ر١ مليار شاب في العالم يمثلون فرصة ولكن في غياب العدالة وفي ظل الفساد لن يكون لديهم أملا في المستقبل.

وأضافت: أنه يتعين أن يقتنع الناس أي فساد مهما كان بسيطا له أثره السلبي على حياتهم والجميع لهم الحق في مستقبل منصف، داعية الى مواجهة التحديات والارتقاء ليقوم كل بدوره في هذا الشأن.