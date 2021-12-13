مراسم استلام رئاسة الدورة التاسعة من مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الامم المتحدة...

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يشهد مراسم رفع الأعلام بصورة مشتركة بحضور الرئيس الحالي للمؤتمر السيد الوزير حسن عبد الشافي أحمد رئيس هيئة الرقابة الإدارية والرئيس السابق للمؤتمر السيد حارب سعيد العميمي رئيس ديوان المحاسبة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والدكتورة غادة والي المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والسيد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

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