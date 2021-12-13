التقى السفير سيف قنديل، سفير مصر فى ليبرفيل، وزير الصحة الجابوني "جي باتريك أوبيانج"، حيث تم التباحث حول سُبل تعزيز التعاون المصري الجابوني فى مجال الصحة والدواء ومكافحة فيروس كورونا. كما تناول اللقاء سُبل تطوير المستشفى المصري الجابوني في ليبرفيل وتزويده بالإمكانات البشرية والمادية اللازمة ليستمر في دوره لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين الجابونيين.
هذا، وقد أثنى السفير المصري على جهود الحكومة الجابونية ومساعيها من أجل تحقيق التعافي من تبعات جائحة كورونا وتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة. كما تناول اللقاء بحث فرص نفاذ الدواء المصري للسوق الجابوني حيث استعرض السفير المصري القدرات المصرية في مجال انتاج الدواء وفرص تصديره إلى الجابون وباقي دول التجمع الاقتصادي والنقدي لوسط أفريقيا CEMAC.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السفير المصرى في ليبرفيل يلتقي وزير الصحة الجابوني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.