السفير المصرى في ليبرفيل يلتقي وزير الصحة الجابوني

التقى السفير سيف قنديل، سفير مصر فى ليبرفيل، وزير الصحة الجابوني "جي باتريك أوبيانج"، حيث تم التباحث حول سُبل تعزيز التعاون المصري الجابوني فى مجال الصحة والدواء ومكافحة فيروس كورونا. كما تناول اللقاء سُبل تطوير المستشفى المصري الجابوني في ليبرفيل وتزويده بالإمكانات البشرية والمادية اللازمة ليستمر في دوره لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين الجابونيين.

هذا، وقد أثنى السفير المصري على جهود الحكومة الجابونية ومساعيها من أجل تحقيق التعافي من تبعات جائحة كورونا وتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة. كما تناول اللقاء بحث فرص نفاذ الدواء المصري للسوق الجابوني حيث استعرض السفير المصري القدرات المصرية في مجال انتاج الدواء وفرص تصديره إلى الجابون وباقي دول التجمع الاقتصادي والنقدي لوسط أفريقيا CEMAC.