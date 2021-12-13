حالة الطقس.. ننشر خرائط وفرص سقوط الأمطار على المحافظات حتى الجمعة المقبل

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الإثنين حتى السبت المقبل، حيث تستمر الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء.

وتنشر صوت الأمة، خرائط وفرص سقوط الأمطار المتوقعة حتى نهاية الأسبوع، كما يلى :

- الاثنين 13 ديسمبر:

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مدينتى حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى على فترات متقطعة.

الثلاثاء 14 ديسمبر :

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة.

- الأربعاء 15 ديسمبر :

أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة.

- الخميس 16 ديسمبر 2021:

أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة.

- الجمعة 17 ديسمبر 2021:

امطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة.

و يشهد اليوم الاثنين، انخفاض فى درجات الحرارة ليسود طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس بارد ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الإثنين، تظهر شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة لمتوسطة على مدينتى حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الاثنين: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 11 درجة، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 13 درجة.