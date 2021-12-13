أخبار محمد صلاح.. الفرعون يتصدر التشكيل المثالي بالجولة 16 فى الدوري الإنجليزي

تصدر المصرى محمد صلاح مهاجم نادى ليفربول الإنجليزي التشكيل المثالى للجولة الـ16 للدوري الإنجليزي الممتاز. وأعلنت الإذاعة البريطانية "bbc" التشكيل المثالى الذى ضم كلا من، دى خيا لاعب مانشستر يونايتد فى حراسة المرمى والدفاع روديجير لاعب تشيلسى وفان دايك لاعب ليفربول الإنجليزى وجابريال لاعب آرسنال.

واختارت الشبكة في خط الوسط ئنائى ليستر سيتي ماديسون وتالميناز وجورجينو لاعب تشيلسى، وفى الهجوم محمد صلاح ورحيم سترلينج لاعب مانشستر سيتي ومباومو لاعب برينتفورد.

Garth's team of the week: De Gea, Gabriel, Van Dijk, Rudiger, Gallagher, Jorginho, Tielemans, Maddison, Salah, Sterling, Mbeumo

واصل النجم المصري محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول، فى الابتعاد بصدارة قائمة هدافى الدوري الإنجليزي الموسم الحالى 2021 - 2022، بعد أن سجل هدف فوز فريقه فى شباك ضيفه أستون فيلا مساء أمس السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من منافسات البريميرليج.

وعزز الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 14 هدفا، متفوقا بفارق 5 أهداف عن أقرب منافسيه جيمى فاردى نجم فريق ليستر سيتي الوصيف برصيد 9 أهداف.

وسجل النجم المصرى محمد صلاح هدف فوز الريدز على استون فيلا من ركلة جزاء فى الدقيقة 67 سددها بشكل بارع في المرمى.