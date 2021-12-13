انت الان تتابع تفاصيل خبر بيان بإصابات ووفيات فيروس كورونا عن يوم الأحد 12 ديسمبر 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - طبقا للبيانات الصادرة عن وزارة الصحة المصرية بخصوص حالات الإصابات والوفيات والمتعافون في جمهورية مصر العربية عن يوم 12 ديسمبر 2021، يتبين لنا أن فيروس كورونا مازال موجود بيننا يظهر ذلك من خلال الحالات اليومية المصابة في ظل حالة الإسترخاء وعدم الإلتزام بالإجراءات الإحترازية والتباعد الإجتماعي، ومع ذلك جاء تقرير اليوم أقل قليلا من أعداد حالات الإصابات والوفيات يوم السبت.

بيان عدد الإصابات يوم الأحد 12 ديسمبر 2021

وطبقا للبيانات الصادرة اليوم الأحد 12 ديسمبر يظهر لنا أن أعداد الإصابات بلغت 863 حالة إيجابية أثبتت التحاليل والكشوفات المعملية التي أجريت عليها إيجابيتها طبقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، أقل من عدد إصابات يوم أمس السبت، وبذلك يصل إجمالي عدد الإصابات منذ بداية ظهور الفيروس في مصر إلى 369198 حالة إصابة.

بيان عدد الوفيات يوم الأحد 12 ديسمبر 2021

وطبقا للبيانات الصادرة اليوم الأحد 12 ديسمبر يظهر لنا أن أعداد الوفيات 45 حالة وفاة رحمهم الله جميعا، أقل من عدد الوفيات يوم أمس السبت، ليصل بذلك إجمالي عدد الوفيات منذ بداية انتشار الإصابة بفيروس كورنا المستجد كوفيد 19 إلى 21060 حالة وفاة حتى الآن.

عدد الحالات المعافاة من فيروس كورونا عن يوم الأحد 12 ديسمبر 2021

وطبقا للبيانات الصادرة اليوم الأحد 12 ديسمبر بلغ عدد المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا وخروجهم جميعا من المستشفى 499 حالة متعافاه، ليصل بذلك إجمال أعداد المتعافين وخروج من المستشفى حتى الآن منذ بداية دخولهم للمستشفيات 306605 حالة تم شفاؤها.

تؤكد وزارة الصحة دائما على حث جميع المواطنين الإلتزام بالإجراءات الإحترازية والتباعد الإجتماعي وإرتداء الكمامات، للحفاظ على صحة الجميع ومنع انتشار العدوى بشكل كبير، كما خصصت الوزارة بعض أرقام التواصل في حالة وجود أى استفسارات يتم التواصل على رقم 105 ورقم 15335، ورقم الواتساب 01553105105.