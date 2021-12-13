/665796/رئيس-جامعة-بني-سويف-برامج-جديده-للطاقه-الجديدة-والمتجددة-وتكنولوجيا-الأطراف-الصناعية-والتقويمية

أكد الدكتور محمد شكر ندا رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية انه قد صدر القرار الجمهورى بإنشاء جامعة بني سويف التكنولوجية بالجريدة الرسمية بتاريخ 3 يونيو 2019، والخاص بإصدار القانون رقم 72 لسنة 2019 بإنشاء الجامعات التكنولوجية، لتعد هذه الخطوة نقله هامة فى استحداث مسار جديد للتعليم الفني فى مصر.

وتعد الجامعات التكنولوجية امتدادا لمسار طلاب التعليم الفني والتي تعمل على إكسابهم المهارات العملية والعلمية لمواكبة متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، وذلك من خلال البرامج التكنولوجية التي يتم تطبيقها بالكليات التابعة للجامعة، والتي وضعت بناء على احتياجات المشروعات القومية وجغرافية الجامعات.

برامج جديده للطاقه الجديده والمتجدده وتكنولوجيا الأطراف الصناعيه والتقويميه

بجامعة بني سويف التكنولوجية

استحداث برامج جديده لتكنولوجيا السكك الحديديه

وأشار الي ان أهداف الجامعة هي

• استحداث مسار جديد متكامل للتعليم والتدريب التطبيقي و التكنولوجي مواز لمسار التعليم الاكاديمي يحصل خريجوه علي درجات جامعية في مراحل الدبلوم فوق المتوسط و البكالوريوس و الدراسات العليا.

• القيام علي تطبيق و استغلال التكنولوجيا لما فيه صالح المجتمع و تأهيل الخرجيين من التعليم الثانوي العام و الفني لتلبية احتياجات سوق العمل من الموارد البشرية والتكنولوجية اللازمة لمتطلبات خطط التنمية الاجتماعية و الاقتصادية للدولة و بما يساعد علي تحسين الصورة المجتمعية لهذا النوع من التعليم.

• توفير تعليم تكنولوجي يقدم خدمات تعليمية و تدريبية متكاملة ذات جودة مناظرة لنظم الجودة العالمية و بما يسمح بتكوين خريج قادر علي المنافسة في اسواق العمل المحلية و الاقليمية و العالمية.

• اعداد تكنولوجيين تتوافر لديهم المقدرة علي الاستمرار في التعليم و التحول المرن بين التخصصات الفرعية بالاضافه الي امكانية الالتحاق بسوق العمل و العودة الي الدراسة بعد تلقي التدريب و الممارسة العلمية المناسبة و بما يتفق مع المستويات المناظرة للاطار القومي للمؤهلات.

• عقد شراكات استراتيجية مع مؤسسات التعليم والتدريب في القطاعين العام والخاص.

• مشاركة القطاعين العام و الخاص في التعليم و التدريب لتوفير الموارد البشرية الفنية المتخصصة.

• تقديم المساعدة الفنية و المشورة الادارية في مجال التعليم و التدريب للقطاعين العام و الخاص.

• الاشتراك في عضوية المنظمات و الهيئات و المؤسسات الاقليمية و الدولية المهتمة بالتعليم و التدريب.

• تقديم مرئياتها حيال الانظمة و اللوائح و القرارات ذات الصلة بالتعليم و التدريب و اقتراح ما يلزم لتطويرها.

• تقديم الاستشارات و الدعم الفني للمؤسسات و الافراد.

• إعداد الدراسات عن سوق العمل و احتياجاته.

وأكد رئيس الجامعه ان هناك تعاون دولي بين جامعة بنى سويف التكنولوجية ودولة كوريا الجنوبية)

يتمثل التعاون الدولي بين الجامعة ودولة كوريا الجنوبية في الآتي:

• اتفاقية موقعة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والوكالة الكورية للتعاون الدولي (كويكا) لتمويل الجامعة بمبلغ 5.8 مليون دولار تشمل تزويد المعامل الدراسية بالأجهزة والمعدات والآلات المتطورة وتجهيز المعامل بالأثاث المخصص لها.

• تواجد فريق دعم فني من الجامعة الكورية للتكنولوجيا والتعليم (كوريا تك)، ومؤسسة ABEEK المسئولة عن ضمان الجودة والاعتماد للبرامج التكنولوجية والهندسية بدولة كوريا الجنوبية.

رئيس جامعة بني سويف: برامج جديده للطاقه الجديدة والمتجددة وتكنولوجيا الأطراف الصناعية والتقويمية

تضم جامعة بني سويف التكنولوجية الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة.

ويوجد بالكلية خمسة برامج وهم كالآتي:

• برنامج الميكاترونكس. Mechatronics

• برنامج تكنولوجيا المعلومات. ICT

• برنامج الأوتوترونكس. Autotronics

• برنامج الطاقة الجديدة والمتجددة. Renewable Energy

• برنامج تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية. Prosthetics and Orthotics Technology

وتمنح جامعة بني سويف التكنولوجية بناءًا على اعتماد مجلس الجامعة الدرجات العلمية الآتية:

• الدبلوم العالي المهني في التكنولوجيا في التخصص.

• البكالوريوس المهني في التكنولوجيا في التخصص. • الماجستير المهني في التكنولوجيا في التخصص.

• الدكتوراة المهنية في التكنولوجيا في التخصص.

نظام قبول الطلاب في الجامعه

• تقبل الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة الطلاب المصريين الحاصلين على شهادة إتمام التعليم الثانوي الفني نظام الثلاث سنوات ونظام الخمس سنوات ومايعادلها من الشهادات الفنية، وشهادة إتمام الثانوية العامة وما يعادلها والوافدين، وشهادة إتمام المعاهد الفنية نظام السنتين بعد المرحلة الثانوية وما يعادلها، وشهادة الدبلوم المهني، والذين يتم ترشيحهم من خلال مكتب التنسيق أو الإدارة العامة للوافدين وفقًا لشروط القبول التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات.

• يجب أن يكون الطالب مستوفيًا لشروط القبول بالكلية وهي:

1-حصول الطالب على الحد الأدنى للقبول بالكلية والتي يحددها مكتب التنسيق أو المجلس الأعلى للجامعات.

2- اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق بالكلية والتي يحددها مجلس الجامعة وتجرى وفق القواعد المعمول بها.

3- أن يكون الطالب متفرغًا للدراسة بالكلية.

4- اجتياز الكشف الطبي الخاص بالكلية.

المعامل الموجودة بجامعة بنى سويف التكنولوجية

أولًا: معامل الميكاترونكس

• معمل التصنيع بواسطة الحاسب CNC Lab

• معمل المتحكمات الدقيقة Microprocessor Lab

• معمل الهيدروليك والنيوماتيك (Hydraulic&Pneumatic)

• معمل التحكم المنطقي القابل للبرمجة (PLC & HMI)

• معمل المشاريع Projects Lab

ثانيًا: معامل تكنولوجيا المعلومات

• معامل البرمجيات Programming Labs

• معامل الشبكات Networking labs

• معامل التطبيقات Application Labs

ثالثًا: معامل الأوتوترونكس

رابعًا: معامل الطاقة الجديدة والمتجددة

خامسا: معامل تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية

وعن نظام الدراسة والمناهج التعليمية

تركز الدراسة في جامعة بنى سويف التكنولوجية على الجانب العملي ويمثل التدريب و التطبيقات الميدانية و اكتساب المهارات علي الاقل 60% من البرنامج الدراسي ويتم تدريب الطلاب في المعامل الدراسية على أحدث الأجهزة والمعدات التكنولوجية الحديثة وفق الأسس العالمية للتعليم التكنولوجي. كما تم تأليف عدد من الكتب والمراجع الدراسية التابعة لبرنامجي الميكاترونكس وتكنولوجيا المعلومات لجميع الفرق في جميع التخصصات بالشراكة مع خبراء جامعة كوريا للتكنولوجيا والتعليم (كوريا تك).

وأكد رئيس الجامعه على أوجه التعاون الدولي بين جامعة بني سويف التكنولوجية وكوريا الجنوبية، ومنها التنسيق حاليًا مع الوكالة الكورية للتعاون الدولي (كويكا)؛ لدعم الجامعة بمنحة تبلغ قيمتها 8 مليون دولار، تشمل استحداث برامج تكنولوجية جديدة منها برنامج خاص بتكنولوجيا السكك الحديدية، بالإضافة إلى تطوير مبنى الجامعة ودعمه بالتجهيزات اللازمة ودعم أنشطة الجامعة والورش والمعامل الدراسية، كما يشمل التعاون تواجد فريق دعم فني من جامعة كوريا للتكنولوجيا والتعليم (كوريا تك) ومؤسسة ABEEK المسئولة عن ضمان الجودة والاعتماد للبرامج التكنولوجية والهندسية بدولة كوريا الجنوبية في جامعة بني سويف التكنولوجية.

وأضاف أن الجامعة وقعت العديد من البروتوكولات والشراكات مع عدد من الهيئات والمؤسسات الصناعية داخل محافظة بنى سويف وخارجها، منها: ( الهيئة العربية للتصنيع صندوق تطوير التعليم ممثلًا في المجمع التكنولوجي بالفيوم، وشركة سامسونج العالمية K مؤسسة السويدي والوكالة الكورية للتعاون الدولي (كويكا)، ومعهد بحوث الإلكترونيات، ووكالة الفضاء المصرية، وعقد اتفاق إنشاء نادي ريادة الأعمال).

وأفاد بأنه يتم عقد تدريب لطلاب الجامعة في العديد من الهيئات والمؤسسات والكيانات الصناعية للمرة الأولى، بالإضافة إلى مجمع الفيوم التكنولوجي، وتأتي هذه التدريبات لمنح طلاب الجامعة فرصة تعليمية تجريبية تطبيقية وتزويدهم بما يلزم من تدريب مهني جيد؛ لإكسابهم خبرات متميزة تساعدهم على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي.