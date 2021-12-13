/665798/الأهلي-يواجه-إسكندرية-للبترول-في-بطولة-الدوري-لكرة-الطائرة

يخوض فريق كرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي لقاء مهما، اليوم الاثنين، عندما يواجه فريق إسكندرية للبترول في إطار مباريات بطولة الدوري.

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في السادسة مساء اليوم، ويسعى «رجال طائرة الأهلي» إلى الظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز ومواصلة العروض القوية التي يقدمها منذ انطلاق الموسم.

ويلعب «رجال طائرة الأهلي» ضمن المجموعة الأولى، إلى جانب فرق سبورتنج وهليوبوليس والزهور والإعلاميين وإسكندرية للبترول، ويخوض كل فريق 10 مباريات بنظام الذهاب والعودة، حيث انطلقت المباريات يوم 6 ديسمبر الجاري وتستمر حتى 7 يناير المقبل.

وحدد النادي الأهلي لفريق كرة القدم يوم 15 من الشهر الحالي، عن سفر بعثة الفريق إلى قطر لمواجهة الرجاء المغربي بمباراة السوبر الأفريقي.

الرجاء

وتحدث عبد الاله الابراهيمي المتحدث الرسمي لنادي الرجاء وقال: "طالبنا بتأجيل مباراة السوبر الأفريقي لموعد أخر، وذلك لغلق الطياران من وإلى المغرب، وأيضاً بسبب تواجد لاعبي الفريق مع المنتخب المغربي في كأس العرب".

وأكمل: " في حالة صعود المنتخب المغربي للنهائي سيكون من الصعب لعب المباراة أمام الأهلي بسبب ضيق الوقت الذي سنعاني منه".

أعلنت رابطة الأندية الأندية المحترفة، عن الموعد الجديد لمبارتي الأهلي أمام فيونشر وبيراميدز بالاسبوع السابع والثامن من الدوري المصري الممتاز.

وستكون مباراة فيوتشر أمام الأهلي، يوم السبت 26 ديسمبر، في الثامنة مساءً على ملعب السلام، بينما الأهلي ضد بيراميدز، ستلعب يوم الخميس 30 ديسمبر، على نفس الملعب في الثامنة مساءاً ايضاً.

سبب التأجيل

وجاء ذلك التأجيل بسبب مباراة السوبر الأفريقي للنادي الأهلي أمام الرجاء المغربي والتي ستقام يوم 22 ديسمبر.

وكان من المقرر أن يلعب الأهلي مع فيوتشر يوم 21 ومع بيراميدز يوم 25، قبل أن يتم تعديل الموعد من جانب رابطة الأندية.