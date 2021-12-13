حاتم المليجي:المجمعات الصناعية نقطة انطلاق نحو الجمهورية الجديدة

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قال النائب حاتم المليجي، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة تولي التصنيع المحلي أهمية كبري ونتيجة ذلك سعت في إنشاء المجمعات الصناعية بهدف الاكتفاء الذاتي، لافتا أن المجمعات تعد نقطة انطلاق نحو الجمهورية الجديدة.

دوت الخليج

وأضاف المليجي، في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، أن الدولة أنشأت 13 مجمعًا صناعيًا على مستوى الجمهورية، أغلبهم في محافظات الصعيد، لافتا أن المجمعات تلعب دورا كبيرا في توفير فرص عمل للشباب.

حاتم المليجي: المجمعات الصناعية تأتي بهدف دعم الإنتاج الوطني

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلي أن المجمعات الصناعية تأتي بهدف دعم الإنتاج الوطني، بالإضافة إلي أنها تحقق رغبة الدولة في توطين الصناعة وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها، مما يساعد على تقليل الواردات وزيادة الصادرات.

وأكد المليجي، أن المجمعات التي يتم إقامتها تكون متكاملة ومزودة بكافة الخدمات اللازمة لضمان استدامة الأنشطة الإنتاجية وربطها بسلاسل الإنتاج المتكاملة، مضيفا: المجمعات ستكون بداية لتصنيع منتجات كان يتم استيرادها من الخارج.

وتابع عضو مجلس الشيوخ: المجمعات الصناعية تساهم في استغلال الثروات الطبيعية المتواجدة في المحافظات، لافتا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يهتم بإطلاق المشروعات التنموية في جميع المحافظات بهدف تحقيق المساواة بين المواطنين.

وكانت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، قد أكدت أن الوزارة تستهدف خلال المرحلة الحالية التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية بكافة محافظات الجمهورية وبكافة القطاعات الانتاجية وبما يسهم في تحقيق مستهدفات الوزارة لتعميق التصنيع المحلي وتوفير احتياجات السوق المصري من الصناعات الوطنية، بالإضافة إلى خلق المزيد من فرص العمل فضلاً عن توطين صناعات جديدة بتكنولوجيات متقدمة وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوسع في انشاء المجمعات الصناعية انتاجياً وجغرافياً.

وقالت الوزيرة إن الوزارة حريصة على انشاء مجمعات صناعية متخصصة تتيح للمستثمرين الحصول على وحدات مميزة ومؤهلة لبدء الانتاج الفوري، مشيرةً إلى ان هذه المجمعات تسهم في تحقيق التكامل بين سلاسل الانتاج والتوريد وتوفير منتج محلي متميز والحد من الاستيراد.