/665806/المستشار-عبدالوهاب-عبدالرازق-يستقبل-سفيرة-النرويج-بالقاهرة

استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، بمكتبه صباح اليوم هيلدا كليمتسدال سفيرة النرويج بالقاهرة.

دوت الخليج

فى بداية اللقاء رحب المستشار "عبد الرازق " بهذه الزيارة مؤكدا على سعادته البالغة بها ؛كما أشاد بالعلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين آملا أن تكون هناك خطوات فى المجال السياسى تتماشى و تتناسب مع هذه العلاقات فى الفترة القادمة

تفاصيل استقبال رئيس الشيوخ سفيرة النرويج بالقاهرة

و من جانبها قدمت السفيرة الشكر لرئيس المجلس على حسن الاستضافة، مؤكدة سعيها خلال وجودها فى مصر على تعزيز التعاون بين البلدين.

و أشادت "هيلدا " بالتطور الذى تشهدة مصر حاليا فى كافة المجالات، معربة عن أملها فى تعزيز التعاون مع مصر فى العديد من المجالات و أهمها ما يتعلق بالمناخ و إنتاج الطاقة المتجددة، الهيدروجين الأخضر و الاستزراع السمكى.

كما أشادت بإنجازات مصر فى مجال حقوق الإنسان و إلغاء قانون الطوارىء، معربة عن تقديرها لدور مصر و جهودها فى دعم استقرار المنطقة و دورها فى حل القضية الفلسطينية-الاسرائيلية.

وشدد "عبد الرازق " على أهمية الحوار و المفاوضات فى حل القضييتين الليبية و السودانية وفق احكام القانون الدولى، آملا دعم النرويج لمصر فى ظل رئاستها لمجلس الأمن فى الفترة القادمة.

كما أكد إلتزام مصر بالمعايير الإنسانية و الدولية فيما يختص بمجال حقوق الإنسان و بالرغم من تعرضها مؤخرا لبعض أعمال الإرهاب إلا أنها رفضت استخدام قانون الطواريء أو أية قوانين استثنائية و و تمت المحاكمات وفق القوانين الطبيعية.

و فى نهاية اللقاء أهدى "عبد الرازق " درع المجلس للسفيرة النرويجية متمنيا لها التوفيق و النجاح فى مهمتها فى مصر .

حضر اللقاء المستشار محمود عتمان أمين عام المجلس و المستشارة نهى سمير ممثلة وزارة الخارجية.