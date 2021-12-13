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/665806/المستشار-عبدالوهاب-عبدالرازق-يستقبل-سفيرة-النرويج-بالقاهرة
استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، بمكتبه صباح اليوم هيلدا كليمتسدال سفيرة النرويج بالقاهرة.
دوت الخليج
فى بداية اللقاء رحب المستشار "عبد الرازق " بهذه الزيارة مؤكدا على سعادته البالغة بها ؛كما أشاد بالعلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين آملا أن تكون هناك خطوات فى المجال السياسى تتماشى و تتناسب مع هذه العلاقات فى الفترة القادمة
تفاصيل استقبال رئيس الشيوخ سفيرة النرويج بالقاهرة
و من جانبها قدمت السفيرة الشكر لرئيس المجلس على حسن الاستضافة، مؤكدة سعيها خلال وجودها فى مصر على تعزيز التعاون بين البلدين.
و أشادت "هيلدا " بالتطور الذى تشهدة مصر حاليا فى كافة المجالات، معربة عن أملها فى تعزيز التعاون مع مصر فى العديد من المجالات و أهمها ما يتعلق بالمناخ و إنتاج الطاقة المتجددة، الهيدروجين الأخضر و الاستزراع السمكى.
كما أشادت بإنجازات مصر فى مجال حقوق الإنسان و إلغاء قانون الطوارىء، معربة عن تقديرها لدور مصر و جهودها فى دعم استقرار المنطقة و دورها فى حل القضية الفلسطينية-الاسرائيلية.
وشدد "عبد الرازق " على أهمية الحوار و المفاوضات فى حل القضييتين الليبية و السودانية وفق احكام القانون الدولى، آملا دعم النرويج لمصر فى ظل رئاستها لمجلس الأمن فى الفترة القادمة.
كما أكد إلتزام مصر بالمعايير الإنسانية و الدولية فيما يختص بمجال حقوق الإنسان و بالرغم من تعرضها مؤخرا لبعض أعمال الإرهاب إلا أنها رفضت استخدام قانون الطواريء أو أية قوانين استثنائية و و تمت المحاكمات وفق القوانين الطبيعية.
و فى نهاية اللقاء أهدى "عبد الرازق " درع المجلس للسفيرة النرويجية متمنيا لها التوفيق و النجاح فى مهمتها فى مصر .
حضر اللقاء المستشار محمود عتمان أمين عام المجلس و المستشارة نهى سمير ممثلة وزارة الخارجية.
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