رئيس الهيئة البرلمانية لحماة الوطن ينتقد اهمال التعليم الفني: أثرعلي قطاع الصناعة 

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دوت الخليج يرصد تعليق رئيس برلمانية حماة الوطن بشأن التعليم الفني

التعليم الفني

وآثني شلبي، خلال الجلسه العامه لمجلس النواب ، اليوم، حول مشروع القانون، على جهود اللجنة المشتركة خلال مناقشة مشروع القانون، وحرص القيادة السياسية على تطوير التعليم والتدريب التقني والفني لما له من أثر مباشر على قطاع الصناعة في مصر، وشريكاً رئيسياً فى عملية التنمية الاقتصادية والصناعية التي نسعى لها.

وآضاف: " كان للإهمال التعليم الفني في الأونة الأخيرة أثر سلبي على الصناعة المصرية نتيجة نقص الكوادر البشرية والأيدي العاملة المدربة وهو ما أدى إلى إختفاء عدد من الصناعات بعدما كانت في حالة ازدهار و رواج كبير بسبب نقص الأيدي العاملة والمدربة."

وتابع:" لا نواجه مشكلة بالنسبة إلى عدد الملتحقين بالتعليم الفني فقد بلغ عدد الطلاب المتخرجين في المرحلة الإعدادية ويختارون الالتحاق بمدارس التعليم الفنى 55% من الطلاب، بينما يختار الـ 45% الباقون الالتحاق بمدارس التعليم الثانوى العام، ولكن المشكلة الحقيقية تكمن في عدم الإستفادة من هذه القوى البشرية وحسن تأهيلها وتعليمها بما يخدم سوق العمل، والدولة جهوداً في سبيل تطوير التعليم الفني فقد وقعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وبنك التعمير الألماني (KfW) اتفاقية مشتركة لتطوير وتأهيل عدد من مراكز الكفاءة في مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومدارس التعليم الفني تبلغ قيمة الاتفاقية (41.5 مليون يورو"

ودعا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن إلى أهمية الاهتمام بملف التعليم لما يمثله من تأثير مباشر على جودة العمالة وملف الصناعة والمناخ الاستثماري وتكلفته الباهظة نتيجة الإهمال في ملف جودة التعليم الفني، مشدداً على أن التمويل الجيد الذي وفرته الحكومة من خلال إتفاقية مع دولة ألمانيا وهي الأفضل في هذا الملف بالإضافة إلى مايتوفر الأن من تشريع يجعلنا أكثر تفاؤلاً بالتطوير المنشود في هذا الملف .