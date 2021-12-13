/665811/حمو-بيكا-يتحدى-هاني-شاكر-هنغني-في-مصر-ودي-بلدنا-سيبنا-في-حالنا

تحدى مؤدي المهرجانات حمو بيكا، الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، وذلك بعد إصدار الأخير قرارًا بمنعه عن الغناء مصر، مؤكدًا أنه سوف يغني في مصر، ما دام يحمل الجنسية المصرية.

دوت الخليج يرصد تحدي مؤدي المهرجانات حمو بيكا للفنان هاني شاكر.

وقال حمو بيكا خلال لايڤ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "سيبنا في حالنا بقا، بتقول أغني برا مصر ليه يعني؟ أنا مصري وعشت طول عمري هنا، هنغني في مصر ودي بلدنا".

حمو بيكا يهاجم هاني شاكر

وتابع حمو بيكا: "دي مجرد موجة وهنرجع تاني، ودي خامس مرة ليا تحصلي مشكلة، أنا سعيت وكملت عشان معايا ربنا واللي معاه ربنا مبيخسرش".

وأضاف: "إحنا مش بنجبر الناس تسمع مهرجانات، اسمع اللي أنت عايزة، إحنا محدش بيدينا حاجة من جيبه، وأنا ماضي على أفلام بس واقفة بسبب النقابة، أنا لو خدت فرصتي كان زماني في حته تانية".

قرار منع حسن شاكوش وحمو بيكا من الغناء

أتى ذلك في ظل قرار النقابة بمنع مجموعة أسماء لمطربي المهرجان الشعبية من الغناء خلال تلك الفترة حتى حصولها على تصريح من قبل النقاب، من بينهم حمو بيكا وحسن شاكوش.

وجاءت أسماء الموقوفين عن الغناء على النحو الآتي: «حمو بيكا- حسن شاكوش- كزبرة وحنجرة- العصابة- مجدى شطة- وزة- شكل- عمرو حاحا».

بالإضافة لكل من: «فرقة الكعب العالى- علاء فيفتى- الزعيم- شواحة- أبو ليلة- مصطفي زكريا الشهير بمسلم- ولاد سليم- حمو طيخة- ريشا كوستا وسمارة- أحمد قاسم الشهير بـ فيلو- أحمد موزة».

حمو بيكا يعترض ويوجه رسالة قاسية لهاني شاكر

واعترض الفنان ومطرب المهرجانات الشعبية حمو بيكا على قرار نقابة المهن الموسيقية بشأن منعه هو من أصدقائه، منهم حسن شاكوش، ووزة، وشكل، وغيرهم، من الغناء حتى الحصول على تصريح.

وقال بيكا خلال بث مباشر عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «قرارتكم حرام، إحنا مديونين، واللي بتعملوه دا مش عدل، اعملولنا تصريح يومي لمزاولة المهنة، انتوا بتهدو الحلم اللي بنيناه من سنين».

وتابع: «حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد تسبب في قطع عيشنا من البلد ديب، بقى نايم ع المخدة ومخي عطلان من كتر التفكير.. وأنت قاعد في بيتك، علينا فلوس خدونا تحت باطكم.. أنا مش مطرب أنا مؤدي مهرجانات، وعارف إن صوتي وحش بس عاجبني وعاجب الناس اللي بتسمعني».

وأضاف: : «النقابة فيها ناس كتير لا تصلح للغناء، مش إحنا بس ورقم ذلك معاهم الكارنيه وبيمشو بيه عادي، أنا أي حاجة داخل النقابة بقول عليها حاضر عشان أكل عيش، كنت دافع ١٥ ألف جنيه عشان تصريح حفلة الساحل، ومش بقول لا للنقابة أبدا، أنا لو ملكتش عيش هما هطلع أكل برة بلدي، بس أنا بحب مصر».

من جانبه، يستعد مطرب المهرجانات حمو بيكا وحسن شاكوش، لطرح أغنية مهرجانات جديدة، تحمل اسم «دايمًا حاسدنا»، المقرر طرحها مساء اليوم الإثنين، عبر قناتيهما الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

حمو بيكا يروج لأغنية دايمًا حاسدنا

وروَّج حمو بيكا لأغنيته الجديدة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث نشر فيديو، قال فيه: انتظروا النهاردة مهرجانا دايمًا حاسدنا.. استنوا الشغل الجاي، بحبكم يا أحسن أخوات في الدنيا.

كلمات أغنية «دايمًا حاسدنا»

وتقول كلمات الأغنية: أنا دمعي تعبني، ناس مش حبينا دول بيغيروا منا، دايمًا حسدنا وضحكتهم صفرا، على ورا جيبانه، أنا بابا أنا هخبط مش هتخبط، كله في أرضنا يتظبط، ومفيش عندنا عزيز.