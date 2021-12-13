إنقاذ طفلة عمرها 45 يوما ووالدتها من التشرد فى مدينة نصر (صور)

جدة - نرمين السيد - وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى فريق البرنامج القومى لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى بالإسكندرية بسرعة بحث الشكوى الواردة من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، والتى أشارت إلى وجود مواطن مسن بلا مأوى يدعى " م. ر. أ" يبلغ من العمر 64 عامًا، وذلك بمحطة سيدى جابر، علمًا بأن المواطن ليس لديه القدرة على الحركة ويظهر عليه علامات المرض والإرهاق الشديدين.





وفور تلقى الشكوى تولى فريق البرنامج القومى لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى التنسيق مع المسؤولين بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، حيث تم التنسيق مع هيئة الإسعاف ونقل المواطن إلى مستشفى جلال حمادة ببشاير الخير بعد أن تم التنسيق مع مديرية الصحة بالإسكندرية، حيث تم تقييم الحالة الصحية للمواطن، وقد تبين إصابته بجلطة بالمخ، وعليه فقد تقرر حجز المواطن لتلقى كافة أوجه الرعاية الصحية لحين تعافية تمهيدًا لإيداعه إحدى دور الرعاية الاجتماعية التابعة للوزارة.

وفى سياق متصل وجهت وزيرة التضامن الاجتماعى فريق البرنامج القومى لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى التابع للوزارة بوحدة شرق القاهرة بسرعة بحث شكوى أخرى واردة من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، حيث أشارت الشكوى إلى وجود أسرة بلا مأوى بجوار مسجد نور الإسلام بالحى العاشر بمدينة نصر بمحافظة القاهرة.

وتبين أن الأسرة تتكون من الزوج والزوجة، بالإضافة إلى 6 أطفال من بينهم طفلة حديثة الولادة تبلغ من العمر 45 يوما، وتعيش الأسرة من خلال عمل الأب بجمع الكارتون والزجاجات الفارغة، وقد تبين أن الطفلة حديثة الولادة والأم فى حالة إعياء شديد.

وفى هذا الإطار فقد تم التنسيق مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، حيث تم استدعاء سيارة الإسعاف ونقل الأم والطفلة إلى مستشفى الدمرداش، وفور الانتهاء من إجراءات التقييم الطبى تقرر حجز الأم نظرا لتلوث الجروح نتيجة الولادة، بالإضافة إلى أن الطفلة تعانى من طفح جلدى وتدهور حالتها الصحية، وعليه فقد تابع فريق البرنامج القومى لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى حالة الأم والطفلة حتى تماثلهن للشفاء.

وفى هذا الإطار فقد تم اصطحاب الأم والطفلة إلى موقع إقامة باقى الأسرة بجوار مسجد نور الإسلام، حيث تم التنسيق مع بعض فاعلى الخير وتوفير مسكن للأسرة بمنطقة عزبة الهجانة.

وفى ذات السياق فقد تم التتسيق مع بعض الجمعيات بشأن توفير أثاث للأسرة، علما بأنه قد تم لم شمل الأسرة وإعادة دمجهم بالمجتمع وتوعيتهم بمخاطر التواجد بالشارع، ويتابع الفريق حالة الأسرة لتقديم المساعدة لحين اندماجهم كليا.