وزارة الداخلية تشارك فى الاحتفال باليوم العالمى لحقوق الإنسان (صور)

جدة - نرمين السيد - وجهت وزارة الداخلية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى لحقوق الإنسان، عددا من القوافل الإنسانية، لزيارة عدد من المستشفيات، ودور رعاية الأيتام بمختلف المحافظات، ومشاركة المرضى الاحتفال بتلك المناسبة وتوزيع المساعدات العينية عليهم.





وقد لاقت تلك المبادرة الإنسانية قبولا واستحسانا من قبلهم، إذ أثنوا على حرص وزارة الداخلية بالمشاركة المجتمعية فى العديد من المناسبات المختلفة ومراعاة للبعد الإنسانى والاجتماعى. ويأتى ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية، الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى بأجهزة الوزارة، والحرص على مد جسور التواصل الاجتماعى مع كل أطياف الشعب، من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية فى شتى المجالات، والمشاركة الفعالة والإيجابية مع كل مؤسسات المجتمع، لتوطيد أواصر الثقة بين جهاز الشرطة والمواطنين فى كل المناسبات.

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