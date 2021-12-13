رحلة قادرون باختلاف إلى الأقصر وساعة من الفرح فوق السحاب (صور)

جدة - نرمين السيد - الرحلة التى تستغرق ساعة لم يفارق الابتسام وجه ذوى الهمم، الذين لاقوا ترحيبًا من شركة مصر للطيران وطاقم الطيران الذى حرص من جانبه على توفير كل احتياجات ذوى الهمم لإدخال البهجة على قلوبهم.

طاقم الطيران المكون من 8 مضيفين، وهم: "نهال سمير، وجاهندا فوزى، ومنه الله مصطفى، ودينا عسكر، وآمال طارق، وإسلام زكريا، ودينا عمرو، وشادى مجدى الشيخ".

تحدث كابتن طيار محمود القط، قائد رحلة العودة من الأقصر، "إن طاقم ضيافة مصر للطيران استقبلوا الأطفال بود وترحاب شديدين، وكعادتهم قاموا بتأد عملهم بكل كفاءة وبتطبيق كل معايير السلامة الجوية".

وقال القط، فى تصريح خاص لـ"دوت الخليج"، هذه المرة انتاب طاقم الطيران أثناء تحليقهم فوق السحاب شعور مختلف "طاروا فوق السحاب بالفرحة أيضًا"، معبرًا عن حالة طاقم الطيران الذين رافقوا قادرون باختلاف.. الأطفال كان لكل منهم من لديه مهاراته الخاصة التى تجعلهم فعلا قادرون باختلاف".

ومنذ صعود الأطفال إلى الطائرة، كان لافتًا إلى التزامهم بالتعليمات، لتنتهى بعدها رحلة يصفها طاقم الطيران بأنها رحلة السعادة والأمل لكل القادرين باختلاف.. وبنهاية الرحلة حرص طاقم طيران شركة مصر للطيران على التقاط صورة جماعية تذكارية مع طاقم الطائرة.