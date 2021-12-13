مراسم تسليم مصر رئاسة مؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية مكافحة الفساد (صور)

جدة - نرمين السيد - شهد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، مراسم رفع الأعلام للدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف فى إتفاقية الأمم المُتحدة لمُكافحة الفساد، وهو الحدث الأكبر فى مجال منع ومُكافحة الفساد على مستوى العالم.





جاء ذلك بحضور الرئيس الحالى للمؤتمر حسن عبدالشافى أحمد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والرئيس السابق للمؤتمر حارب سعيد العميمى رئيس ديوان المحاسبة بالإمارات، والدكتورة غادة والى المدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، وخالد فودة محافظ جنوب سيناء. وتستضيف مصر خلال الفترة من 13 الى 17 ديسمبر الجارى أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف فى إتفاقية الأُمم المُتحدة لمُكافحة الفساد، وهو الحدث الأكبر فى مجال منع ومُكافحة الفساد على مستوى العالم. وتعد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المرجع العالمى لمكافحة الفساد وكيفية التعاون بين دول العالم فى المجالات المرتبطة. وانضمت مصر للاتفاقية فى ديسمبر 2003 إيمانا منها بأهمية التضافر الدولى لمنع الممارسات الفاسدة حول العالم.

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