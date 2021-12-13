توجيه عاجل من وزير التعليم العالى بشأن الكيانات الوهمية

جدة - نرمين السيد - تلقى وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا مقدمًا من السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة، حول جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة فى مُداهمة الكيانات التى تقوم بمزاولة العملية التعليمية دون ترخيص.





وأشار التقرير إلى مُداهمة اللجنة للمُنشأة المُسماة "Spc Training Academy" ، والكائن مقرها فى (29 شارع التوفيق من شارع الطيران - مدينة نصر - القاهرة)، وتزعُم منح دبلومات فى مجال طب الأسنان، وذلك بدون الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والجهات المختصة.

وأصدر وزير التعليم العالى قرارًا بغلق المُنشأة الوهمية، كما قام بمُخاطبة محافظ القاهرة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.

وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية فى التصدى لهذه الكيانات، مُوجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة لمُداهمة أى كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية دون الحصول على ترخيص، حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

وأوضح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالى، وتم نشرها على موقع وزارة التعليم العالى، وصفحات التواصل الاجتماعى الرسمية للوزارة، وذلك للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية، وفى حالة الرغبة فى التأكد من شرعية أى مؤسسة أكاديمية.