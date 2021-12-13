أمين البحوث الإسلامية: الأزهر مهتم بتلاقي الدين والعلم

شارك الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد، في فعاليات افتتاح دورة تدريبية لوعاظ وواعظات الأزهر، والتي ينظمها المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر وبدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة بالقاهرة، تحت عنوان: "حماية الأطفال من العنف والممارسات الضارة في مصر والعالم الإسلامي".

وشارك في افتتاحها الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، وبحضورالدكتور جمال أبو السرور مدير المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر، الدكتور غانم السعيد عميد كلية اللغة العربية بالقاهرة، والدكتور صلاح عاشور وكيل كلية اللغة العربية بالقاهرة.

وقال الأمين العام خلال كلمته التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية إن هذا اللقاء يمثل حلقة في سلسلة بدأها المركز الدولي الإسلامي بالتعاون مع قطاعات متعددة داخل مؤسسة الأزهر، ومن بينها مجمع البحوث الإسلامية منذ عدة سنوات، ويؤكد على أن الأزهر الشريف بكل قطاعاته يهدف إلى عرض المسائل العلمية بالرجوع إلى أهل التخصص في العلوم الطبية والتجريبية وعلماء الدين، مما يؤكد على مدى التلاقي بين الدين والعلم، وهو ما يعكس توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بالجانب التأهيلي لدعاة الأزهر.

وأضاف عياد أن هذا اللقاء له أهميته؛ حيث إنه يضيف بعدًا تجديديًا في الخطاب الديني؛ حيث لا يتوقف الخطاب الديني على مجرد النصح والإرشاد، بل يتعدى ذلك مرتبطًا ومتعلقًّا بقضايا الواقع، ومشكلات المجتمع، وهموم الأمة والإنسانية بشكلة عام.

وأوضح الأمين العام أن هذا اللقاء يأتي تطبيقًا وتحقيقًا لمراد الشريعة الإسلامية؛ حيث تقوم الشريعة على المقاصد الضرورية، وهي حفظ الدين، والنفس، والنسل، والعقل، والمال، فيأتي هذا اللقاء لتحقيق حفظ النسل وهو مقصد رئيس من مقاصد الشريعة الإسلامية.

وأشار إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رؤوفًا رحيمًا بالأمة كلها، لكنه كان أشد رحمة بالأطفال، والمواقف على ذلك كثيرة، فالعناية بالطفل في الإسلام له مجالات متعددة بينّها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، وأكد عليها.

وختم عياد بالتأكيد على أهمية أن يمتد أثر هذه الدورات التدريبية وورش العمل إلى البيئات التي نعيش ونعمل فيها، من خلال التطبيق العلمي من جانب وعاظ وواعظات الأزهر في مختلف محافظات الجمهورية.