/665802/دموع-رشوان-توفيق-وأزمة-شيرين-نجوم-خطفوا-قلوب-المصريين-في-2021

لم يتبق سوى أيام قلائل على توديع 2021، هذا العام الملئ بالأحداث المختلفة التي برهن المصريون في جميعها على عاطفتهم الجياشة ومشاعرهم المفعمة بالحب، مع العديد من الشخصيات التي كسبت تعاطفهم على مدار الأحداث والمناسبات المختلفة.

وفي هذا السياق، يلقي دوت الخليج الضوء على أبرز الشخصيات التي كسبت تعاطف المصريين معهم، واستحوذت اهتماما كبيرا بهم على مدار عام 2021.

1- الفنان رشوان توفيق:

ضجة كبيرة أثيرت عقب ظهور الفنان القدير رشوان توفيق مع الإعلامي عمرو الليثي، ببرنامج “واحد من الناس”، المذاع عبر فضائية “الحياة”، حينما قال إنه لا يملك أي شئ من ممتلكاته باسمه سوى هاتفه المحمول، معللا ذلك بقيام ابنته “آية” بمساعدة زوجها وابنها برفع قضية حجر عليه، لافتا أنه مر بتجارب قاسية خلال حياته لا يريد أن يتحدث عنها.

وانتشرت هذه التصريحات المؤلمة للفنان القدير، انتشار النار في الهشيم، عبر وسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي، وسط استهجان كبير من محبي الفنان وجمهوره لهذه التصرفات المفجعة التي تحدث عنها، وانقلبت صفحاتهم إلى حملات تأييد ودعم لـ”توفيق”، ومهاجمة ابنته وزوجها ابنها بالعديد من العبارات والمنشورات المختلفة، التي تتفق في مضمونها على أن “القيامة قد اقتربت”.

2- دنيا وإيمي سمير غانم:

أثارت الشقيقتان دنيا وإيمي سمير غانم تعاطف الملايين معهن، ليس في مصر وحدها وإنما في عدد كبير من الدول العربية، وذلك بسب الأحداث المأساوية التي تعرضن لها، بداية من إصابة والديهما بفيروس كورونا، ووفاة الفنان الكبير سمير غانم في مايو الماضي متأثرا بإصابته، ومعاناة والدتهما دلال عبدالعزيز من مضاعفات الفيروس الذي تغلب عليها، حتى انتقلت إلى جوار ربها في أواخر يوليو بعد أقل من 50 يوم من وفاة شريك حياتها ووالد بناتها.

3- خالد الصاوي:

تسبب النجم خالد الصاوي في قلق محبيهن بعدما نشر صورة له عبر صفحته بمنصة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، جالسا على كرسي متحرك، معلقا: "ساعتين على الكرسي ده يعلموك احترام القوة واحترام الضعف.. واحترام الكرامة اللي في الضعف"، ومما زاد قلق محبيه عليه أنه لم يوضح سبب الإصابة، ليخرج بعدها بأكثر من ساعتين ويكتب منشور آخر يعبر فيه عن مدى تأثره بحب جمهوره له وقلقهم عليه واهتمامه به، موضحا أنه يعاني من مشكلة في عصب ساقه اليمنى، مردفا أن الأمر مزعج لكنه ليس خطيرا.

3- شيرين عبدالوهاب:

في يونيو الماضي، أثارت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، ضجة كبيرة بسبب نشرها تسريبا صوتيا لـ”حسين حبيب”، والد حسام حبيب، زوج المطربة شيرين عبدالوهاب، يتضمن إساءات بالغة لشخص “شيرين” وأسرتها، واصفا إياها بأنها “بيئة وحاصلة على دبلوم”، ولا تناسب ابنه الذي يقوم في المقابل بالتحكم في زوجته وحريته المطلقة في سحب أموالها، لتخرج “شيرين” بعدها في فيديو مع زوجها نافية هذا التسريب، ومشيرة إلى أن علاقتها مع حسام وعائلته على ما يرام وفي أرقى صورها!.

كلاكيت تاني مرة

وبعد أقل من 6 أشهر، صرحت “الأحمدية” بخبر طلاق شيرين، وقامت الأخيرة بتجاهل الرد عدة أيام لتفاجأ جمهورها الجمعة الماضية، على إحدى مسارح دولة الإمارات، وقد تخلت عن شعرها، بعدما حلقته على “الزيرو”، مؤكدة انفصالها عن حسام حبيب، وصحة تصريحات نضال الأحمدية، منذ بداية الأزمة.

3- ياسمين عبدالعزيز:

استحوذت النجمة ياسمين عبدالعزيز على نصيب الأسد من اهتمام الجمهور بها خلال عام 2021، بداية من أزمتها الصحية التي كادت أن تُفقدها حياتها وسفرها للخارج، مرورا برجوعها إلى مصر وخضوعها لفترة نقاهة طويلة، واستضافتها مؤخرا مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج “معكم”، حيث حصدت الحلقة ملايين المشاهدات، وشهدت تفاعلا كبيرا لا تزال أصداؤه.

4- الفنانة شريفة فاضل:

عادت الفنانة الكبيرة شريفة فاضل للأضواء مجددا رغم اعتزالها الفن منذ 45 عاما، بعد ظهورها مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج “90 دقيقة”، المذاع عبر قناة المحور، موضحة أن تعرضت للضرب والشتم من قبل أبنائها، قائلة: “وزعت جزءا كبيرا من ميراثى، شريف وطارق شتمونى، شريف زقنى مرتين ودراعى اتكسر من 4 سنين، ولادى أخدوا كل اللي حيلتى”، مردفة: “ بنتي ناهد مش حنينة، وقلبها جامد علىّ، أجمد من إخواتها، دى ما سألتش علىّ، وشريف طول عمره بيحب الفلوس أكتر من أبوه وأمه، بيعبد القرش”، مضيفة: “ربنا هيجيبلي حقي”