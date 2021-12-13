/665812/بلبل-بيغني-أصغر-طفلة-تنشد-مشتاق-لك-يا-نبينا--وبرسل-لك-سلام-في-سوهاج-فيديو-وصور

تعيش أسرة بسيطة من 9 أفراد فى منزل ريفي بقرية شطوره التابعة لمركز طهطا شمال محافظة سوهاج، دائما وابدا يخيم عليهم السكون وهدوء الحال، ونادرا ما تسمع لهم صوتا، الا صوت يخرج من غرفة اطفال، ويكون لطفلة بالمنزل، تعنى وتنشد بصوت يطرب السامعين ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

التقى موقع دوت الخليج بالطلقة والمنشدة الدينية "ندا معوض" 12 عام، بالصف الاول الاعدادي، والتي أكدت ان شقيقها المنشد الديني "أحمد معوض" هو من أكتشف موهبتها وساعد في تدريبها، ومن قبلة كان يشجعها معلميها بالمدرسة بعد سماع صوتها الجميل الرنان وعذوبته، لتنمية موهبتها وتوقعوا لها مستقبل جميل في الانشاد الديني.

وأضافت "ندا معوض" أن فى السنوات السابقة داخل مدرستها الابتدائية كانت تنشد وتغني في الإذاعة المدرسية، وعندما زاع صيتها والتحقت بالمرحلة الاعدادية تشترك في الاذاعة المدرسية تغني وتنشد تلبية لرغبة زملائها ومدرسيها، وتكون سعيدة بذلك.

وأشارت "ندا معوض" الي أن والدتها كان لها دور في تنمية موهبتها وكانت تطلب منها كثير الاستماع الى انشودة "اية العمل يا احمد" وانشودة "مشتاق لك يانبينا" وذلك شجعها كثير وازال من داخلها الرهبة والخوف.

أجمل طفلة بتنشد .. مشتاق لك يانبينا وبرسل لك سلام

وأكدت "ندا معوض" أن ذهابها واشتراكها في بيت ثقافة شطوره بمرك طهطا شمال محافظة سوهاج كان له دور كبير في ثقل موهبتها وتنميتها، وأنها تستفيد كثيرا من توجيه مدربها لها ولأصدقائها وتوجيههم الى الطرق الصحيحة لمخارج الصوت وتعلم ومعرفة المقامات، وساهم كل ذلك في ازالة الخوف ايضا من داخلها واعتادت على الالقاء بين الجمهور وعلى المسرح.

قالت "ندا معوض" إن قدوتها هي كوكب الشرق أم كلثوم والمنشدة الدينية أميرة كويس، وتتمنى ان تشتهر وتظهر على شاشات الفضائيات ويسمع الجميع صوتها، ونصحت كل طفل يمتلك موهبها عليه تنميتها على يد مدرب جيد، وعليهم ازالة الرهبة والخجل من داخلهم من اجل الاستمرار وتنمية المواهب التي انعم الله بها عليهم.

وقال المنشد الديني "أحمد معوض"، أن اكتشافه لموهبة وجمال صوت شقيقة "ندا معوض" لم يكن صدفة ولكن كان يتوقع ذلك منذ الصغر وخاصة انها كانت تقلده وتدندن بأغاني وطنية واناشيد دينة كثيرا بمفرها في غرفتها وكافة ارجاء المنزل وبين صديقاها وطلاب المدرسة، ويتوقع لها مستقبل جيد في مجال الانشاد الديني.