/665817/لعدم-الإنضباط-الإداري--إحالة-١٥-عامل- -بالمصالح-الحكومية-بشبراخيت -للتحقيق

نفذت الوحدة المحلية بمركز ومدينة شبراخيت برئاسة وحيد الحضري رئيس المدينة، بالتنسيق مع الرقابة والمتابعة حملات تفتيشية مكثفة على المصالح الحكومية ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وأسفرت تلك الحملات عن إحالة ١٥ من العاملين بشبراخيت جمعيات زراعية - مدارس - وحدة صحية للتحقيق لتغيبهم وتركهم العمل بدن سند قانوني وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

لعدم الإنضباط الإداري ... إحالة ١٥ عامل بالمصالح الحكومية بشبراخيت للتحقيق

ووجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بضرورة متابعة مدى الإنضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة لمتابعة إلتزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.

على جانب أخر وخلال الاحتفالية قام قداسة البابا و محافظ البحيرة بافتتاح معرض بمناسبة اليوبيل الذهبى ضم مجموعة من الصور الفوتوغرافية لنيافة الانبا خلال الفترات الماضية والمجسمات التى تعكس وتحاكى جهوده خلال الخمسين سنه الماضية.

كما تم تقديم عروض لفريق الكشافة و بعض الاستعراضات الرياضية والفنية التى قدمها شباب الكنيسة وكذا عرض فيلم مطران من ذهب عن جهود الانبا باخوميوس بالاضافة الى فاصل من الترانيم.

قداسة البابا تواضروس الثانى ومحافظ البحيرة يشهدان اليوبيل الذهبى لنيافة الانبا باخوميوس

هذا وقد رحب قداسة البابا تواضروس الثانى باللواء المحافظ وجميع الحضور مشيدا بجهود ودور فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بالسماح والتوسع فى بناء دور العبادة واعمال التطوير والتنمية التى تتم بكل ربوع مصر ومنها جهود التنمية التى تشهدها محافظة البحيرة تحت قيادة اللواء المحافظ.

واضاف اننا نشهد اليوم احتفالية ذات مذاق خاص ونشكر الله الذى حبى البحيرة بنيافة الانبا باخوميوس وان الاحتفالية هى للوفاء نكرم فيها شخص أرسله الله يخدمنا بالروح والحق.

مشيرا اننى عشت ونشأت على ارض البحيرة أرى الانبا باخوميوس قامة وطنية حكيمة تعلم حب الوطن وتخرج وخدم فى معظم دول العالم وكان حب الوطن يلازمة فى كل وقت وحين وعلاقاته الطيبة مع الجميع، وانه قيادة وطنية بحق يميل إلى الهدوء والعمل، كما انه قيادة كنسية كبيرة خدم فى العديد من الكنائس بداية من الكويت

والتحق بالدير منذ ٦٠ عام وخدم بدولة السودان وحتى الآن يتذكره الجميع بكل خير لعلاقاتة السمحة والمستمرة حتى وصل بايبراشية البحيرة وتوابعها الى اعلى الافاق بعلاقات طيبة مع كل المسئولين من رؤساء الدول، والمحافظين وسيظل دوما قامة وطنية كبيرة وقامة حكيمة فالحكمة التى تصنع سلام وهو دوما صوت للحكمة فيحل المشاكل بالحكمة والروية والرزانة والتعقل فى كل قرار ودائما ما ينادى ان صنع السلام هو أولى اولوياتى، كما اننا نشكر الله على عطاياه ونصلى للانبا باخوميوس وان يمتع بالصحة وطول العمر

هذا وقد قدم اللواء هشام امنة باسمه وباسم كل اهل البحيرة الترحيب بقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية

مشيرا ان قداسة البابا هو بمثابة الطراز الرفيع من الرجال الكبير بطبيعته المتواضع بفطرته والوطنى بمواقفه والحاضر دوما بفعله وكلمته . ولم يغب عن بصر العالم وسمعه مواقفه الوطنية وتصريحه التاريخى وطن بلا كنائس خير من كنائس بلا وطن

مشيرا انه صار مضرب المثل فى الوطنية ونموذج قبطى انسانى نادر المثال وعظيم القدر نتشرف ان نتشارك اليوم لنحتفل جميعا بنيافة الانبا باخوميوس

واضاف انه وبمناسبة اليوبيل الذهبى للانبا باخوميوس وتأسيس ايبراشية البحيرة وتوابعها بسيامة نيافته وخدمته الرعويه لها فانها تعد خمسون عاما من الحب على ارض البحيرة وتفوح منها رائحة الوطنية موزعة على الجميع داخل الكنيسة وخارجها

مشيرا ان نيافة الانبا هو رجل ومطران من ذهب ورمز دينى متسامح كريم وقيمة وطنية تشهد البحيرة لها بكل الخير والعطاء كما انه يعد موسوعة التاريخ القبطى العارف والفكر الانسانى المستنير وثقافته جعلته جديرا بالاحترام فهو اسقف ورجل دين من طراز نادر وانسانا يتمتع باخلاق التسامح والتعاون والاخاء وحب الخير للجميع وعشق الوطن واخلاقه السمحه قربت اليه المسلم والمسيحى على حد سواء، وهو ما يقدرنا العالم كله لأجله حينما نباهى الدنيا بقاماتنا الدينية والفكرية العالية أزهر وكنيسة.

واشار المحافظ ان الانبا باخوميوس رجل يمتلك من الحكمة والفطنة ما يؤهله للتعامل مع اصعب الاوقات باقتدار وتفوق وهو ما ظهر جليا بخلو الكرسي المرقسي بنياحة صاحب الغبطة والقداسة البابا شنودة الثالث في 17 مارس 2012 م أختير نيافته قائم مقام البطريرك وقاد الكنيسة خلال 8 أشهر ببراعة الربان الحكيم . والمايسترو الماهر وهو الاب الذى اصبح ابنا لابيه ليسلم الكنيسة الى رجل لايقل مهارة او جدارة او وطنية ذو الفكر الانسانى المستنير قداسة البابا تواضروس الثانى.