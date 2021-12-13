/665819/ننشر-تفاصيل-الوظائف-الجديدة-بشركة-مياه-بني-سويف

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف، برئاسة المهندسة دينا بكيش، في بيان لها على موقعها الرسمي، عن حاجاتها لشغل 42 وظيفة بنظام التعاقد من الحاصلين على المؤهلات العليا، وبدأ التقديم من يوم الخميس 9 ديسمبر الجاري ومستمر حتى يوم الخميس 30 من الشهر، يتم إرسال الطلبات على الموقع الإلكترونى شاملة المستندات المطلوبة.

وأكدت المهندسه دينا رئيس شركة المياه في تصريح خاص، لـ " دوت الخليج" اليوم، أنه يتم تقديم كافة الأوراق المطلوبة كاملة دون وجود فرصة للاستيفاء، أن يقبل المتقدم للوظيفة العمل بنظام الورديات وفقا لإحتياجات الشركة وطبيعة العمل، مشيراً إلى أنه لا يسمح القيام باجازات بدون اجر نهائيا فى خلال الخمس سنوات الأولى للتعاقد.

تفاصيل الوظائف الجديدة بشركة مياه بني سويف

وأضافت رئيس الشركة، أنه يتم شغل الوظيفة المعلن عنها حسب الأسبقية الواردة بالترتيب النهائى لنتيجة الاختبارات "الشفوية - التحريرية" المعلن عنها، مؤكدة أن الشركة في إحتياج لمهندسين فقط كما ورد في الإعلان.

وتضمن البيان، المؤهلات المطلوبة للتقديم للوظائف، هي بكالوريوس هندسة شعبة مدنى، ومهندس مدني ثالث لشغل 5 وظائف، بكالوريوس هندسة شعبة ميكانيكا لشغل 20 وظيفة مهندس ميكانيكا ثالث، من الحاصلين على بكالوريوس هندسة شعبة ميكانيكا سيارات لشغل وظيفتين من الحاصلين على مهندس ميكانيكا سيارات ثالث.

وتضمن البيان، شغل 5 وظائف من الحاصلين على بكالوريوس هندسة شعبة كهرباء اتصالات وحاسبات، مهندس تكنولوجيا معلومات ثالث، وشغل 10 وظائف للحاصلين على كالوريوس هندسة شعبة كهرباء قوى، مهندس كهرباء قوى ثالث.

دوت الخليج يرصد التفاصيل

كما شمل البيان، المستندات المطلوبة وتشمل المؤهل الدراسى معتمد من المجلس الأعلى للجامعات،شهادة اداء الخدمة العسكرية او الاعفاء منها نهائياً " وجهين ويعمل بهل كمصوغ للتعيين ، بطاقة الرقم القومى على ان تكون سارية وقت صدور الاعلان "وجهين"، القيد بنقابة المهندسين وكارنية سارى، صحيفية الحالة الجنائية، شهادة الميلاد مميكنة.

وعن الشروط الواجب توافرها فى المتقدم ، أفاد البيان أن يكون المتقدم مصرى الجنسية ومن ابناء محافظة بنى سويف، ان لا يزيد السن عن 35 عام من تاريخ بدأ الإعلان، يفضل من لديه خبره 3 سنوات على الأقل.