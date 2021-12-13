/665823/وكيل-تعليم-البحيرة-وأمين-لجنة-التعليم--بحزب-مستقبل-وطن-يتابعان-مسابقة-أوائل-الطلبة

إستقبل يوسف الديب وكيل وزراة التربية والتعليم بالبحيرة بمكتبة بديوان المديرية صباح اليوم الدكتور وفدى ابو النظر أمين لجنة التعليم والبحث العلمى بحزب مستقبل وطن ووكيل كلية الآداب بجامعة دمنهور ومدير مكتب خدمة المجتمع بالجامعة وذلك لمتابعة أداء المسابقة على مستوى الادارات التعليمية والتعاون والتنسيق والوقوف على النتائج الأولية للمسابقة والمدارس الفائزة وكيفية تقديم الجوائز المقررة للفائزين منها ويرصد دوت الخليج التفاصيل .

حيث قدم أمين لجنة التعليم والبحث العلمى بالحزب تحية شكر وتقدير لمديرية التربية والتعليم ووكيل الوزارة وجميع القائمين والمشاركين فى الاعداد والتنظيم بالادارات التعليمية واللجنة المنظمة على حسن سير المسابقة وأدائها المشرف بنزاهه وشفافية وحيادية تامة بالاضافة الى الآثار الايجابية التى حققتها المسابقة لدى الطلاب حيث اتاحت توفير المناخ التعليمى والتثقيفى الجيد وتنمية الجانب المعرفى والابداعى وتعزيز الشعور بالوعى الوطنى والفخر بما تحرزه القيادة السياسية من مشاريع قومية تضع مصرنا الحبيبة فى مصاف الدول المتقدمة .

وكيل تعليم البحيرة وأمين لجنة التعليم بحزب مستقبل وطن يتابعان مسابقة أوائل الطلبة

حيث أجريت منافسات وحوارات عن أهم المشاريع القومية التنموية الجارى تنفيذهما فى عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى _رئيس الجمهورية كما تضمنت المسابقة نسبة 25% فى الثقافات العامة بالإضافة الى 75% فى المناهج العلمية المختلفة .

و أكد وكيل الوزارة على أن المسابقة أظهرت الحراك والتنافس الشريف بين مدارس الادارات التعليمية وحرص كل مدرسة على التمثيل المشرف والفوز ، وان المسابقة شجعت الطلاب على الحضور والانتظام فى الدراسة ونمت روح العمل الجماعى لديهم.

وكيل تعليم البحيرة وأمين لجنة التعليم بحزب مستقبل وطن يتابعان مسابقة أوائل الطلبة

وتجدر الاشارة الى أن المسابقة تستمر حتى 25/3/2022 حيث تنتهى مرحلتها الاولى بمجالس القرى للمرحلتين الابتدائية والاعدادية فى 20/12/2021 لتبدأ المرحلة الثانية والتى يتنافس فيها الصاعدون من مجالس القرى بجانب المسابقات من المدارس الثانوية فى 21/12/2021 ثم المرحلة الثالثة بين مدن ومراكز المحافظة فى 11/1/2022 ثم تنتهى المسابقة فى مرحلتها الرابعة على مستوى الجمهورية فى 25/3/2022 متمنياً دوام النجاح والتوفيق لجميع الطلبة والطالبات .