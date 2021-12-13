/665828/تعليم-البحيرة-تعلن-حاجتها-لهذه-الوظائف-أعرف-التفاصيل

اعلنت مديرية التربية والتعليم بالبحيرة برئاسة الدكتور يوسف الديب، عبر الصفحة الخاصة بمديرية التربية والتعليم بالبحيرة، عن حاجتها لشغل وظيفة مدير مدرسة دولية بمحافظة البحيرة (نظام إعارة أو مأمورية) ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وذلك وفقاً للشروط الآتية:-

1- أن يكون مصرى الجنسية.

2- أن يكون من العاملين بالتربية والتعليم على درجة دائمة.

3- أن يكون حاصل على مؤهل عالى تربوى.

4- خبرة فى مجال العمل بمدارس IG.

5- إجادة اللغة الانجليزية إجادة تامة (تحدثاً وكتابة).

6- أن يكون متمتعاً بمهارات القيادة والتوجية.

7- إجادة التعامل مع الحاسب الآلى (إجادة تامة).

8- أن يكون على رأس عملة والا يكون سبق احالته إلى التحقيق ووقع عليه جزاءات أكتر من عشرة أيام ولم يتم محوها والا يكون سبق احالته إلى المحكمة التأديبية.

تعليم البحيرة تعلن حاجتها لهذه الوظائف

وأكد وكيل الوزارة انة يتم تلقى الطلبات بديوان مديرية التربية والتعليم بالبحيرة إدارة الموارد البشرية، وذلك لمدة عشرة يوماً إعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 14/12/2021 وينتهى يوم الخميس الموافق 23/12/2021 على أن يرفق بطلب التقدم بيان حالة وظيفية وصورة بطاقة الرقم القومى سارية .

دوت الخليج

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قد أعلنت فى وقت لاحق الوظائف المتاحة والتى من الممكن أن يتقدم لها شباب وبنات من أصحاب المؤهلات العليا، بعدد من المحافظات منها الدقهلية والاسماعيلية والسويس.

وظائف وزارة التموين للمؤهلات العليا والمتوسطة 2022

كما حددت الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، عددًا من الوظائف التى أعلنت عنها وزارة التموين والتجارة الداخلية فى وقت لاحق، والتى يأتي على رأسها الجدية فى ممارسة العمل، وأن لا يزيد عمر الراغب فى الالتحاق بالوظيفة عن 35 سنة.

كما أشارت الشركة المصرية القابضة للصوامع أيضًا إلى أنه من الضرورى أن يكون الراغب فى التقديم لتلك الوظائف المتاحة أن يكون حسن المظهر والسلوك خاصة فى التعامل مع العملاء.

ومن الضروريات اللازمة التى حددتها وزارة التموين والتجارة الداخلية أيضًا، الحالة الجنائية الخاصة بالمتقدم للوظيفة.

دوت الخليج ينشر وظائف وزارة التموين للمؤهلات العليا والمتوسطة 2022

وننشر فى السطور التالية الوظائف المتاحة فى وزارة التموين:-

-أمين مخزن

-سكرتارية

-سائقين

-عمال

-أفراد أمن

- أمين شونة

-مراجع داخلى

-سائقين درجة تانية

-أعمال مكتبية

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كما أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية أيضًا عددًا من المنح والتى منها دلات وزيادات شهرية تصل لـ 6 شهور، وتأمينات طبية وأخرى إجتماعية.