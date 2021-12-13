/665832/جامعة-سوهاج-تمنح-باحث-كويتي-درجة-الدكتوراه-فى-فلسفة-التربية

شهد الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، مناقشة رسالة دكتوراه الفلسفة في التربية تخصص المناهج وطرق تدريس التربية الإسلامية، المقدمة من الباحث الوافد الكويتي عبدالرحمن محمد مسرع سالم، بعنوان «استخدام استراتيجية الدعامات التعليمية الإليكترونية القائمة على النظرية التواصلية في تدريس التربية الإسلامية وأثره في التحصيل الدراسي ومهارات القرن الحادي والعشرين والاتجاه نحو المادة لدى طلاب المرحلة الثانوية»ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

كان ذلك بقاعة الدكتور إبراهيم بسيوني بكلية التربية بمقر الجامعة الجديد، بحضور الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور خالد عمران عميد الكلية، والدكتورة يسرية السيد القائم بعمل عميد كلية التمريض، ووكلاء الكلية وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

جامعة سوهاج تمنح باحث كويتي درجة الدكتوراه فى فلسفة التربية

وقال رئيس الجامعة، أن الجلسة شارك فيها كل من الدكتور عبدالرازق مختار محمود أستاذ المناهج وطرق تدريس اللغة العربية ووكيل الكلية لشئون الطلاب بكلية التربية- جامعة أسيوط «عضوًا مناقشًا»، والدكتور عقيلي محمد محمد أحمد موسى أستاذ المناهج وطرق تدريس اللغة العربية ورئيس قسم المناهج بكلية التربية- جامعة الوادي الجديد «عضوًا مناقشًا».

وأضاف الدكتور خالد عبداللطيف عمران، أن لجنة الإشراف ضمت كلا من الدكتورة هدى مصطفى محمد أستاذ المناهج وطرق تدريس اللغة العربية ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية بسوهاج، والدكتور صبري باسط أحمد أستاذ المناهج وطرق تدريس العلوم المساعد المتفرغ بكلية التربية- جامعة سوهاج.

الجدير بالذكر أنه تم منح الباحث درجة الدكتوراه مع التوصية بتبادل الرسالة مع الجامعات الكويتية.

على جانب أخر وقع الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، بروتوكول تعاون مع النقابة الفرعية لصيادلة سوهاج، ويمثلها الدكتور أحمد عبد الرحيم القاضي بصفته نقيب صيادلة سوهاج، في مجال تقديم خدمات مجتمعية وعلمية، وذلك بقاعة مجلس الجامعة بالحرم الجامعي القديم، بحضور المحاسب اشرف القاضي امين عام الجامعه، الدكتور أحمد أبوالقاسم أمين عام نقابة الصيادلة الفرعية بسوهاج، اشرف والدكتورة عبير محمود السيد مدير مركز جودة وسلامة الغذاء.

وأكد الدكتور مصطفى عبدالخالق، أن إدارة الجامعة حريصة على الانفتاح والتعاون مع جميع المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع، بما يحقق الصالح العام في مجال خدمة طلاب الجامعة والمجتمع السوهاجي كافة، مشيراً إلى أن بروتوكول التعاون يسهم في تقديم العون للمنتسبين له في مجالات التعليم المستمر، وصقل خبراتهم ومهاراتهم عن طريق تقديم الاستشارات وعقد دورات تدريبية بمركز صحة وسلامة الغذاء التابع للجامعة.