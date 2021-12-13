/665818/لوقف-تداول-حقنة-البرد-النائب-أحمد-مهنى-يتقدم-بطلب-إحاطة-لوزير-الصحة

تقدم النائب أحمد مهنى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، لوزير الصحة والسكان، لمنع تداول مايطلق عليها "حقنة البرد"، التى يلجأ اليها المواطنين عند الإصابة بنزلات البرد، لاسيما فى مع قدوم فصل الشتاء، والتى يطلق عليها الخلطة السحرية لعلاج أعراض البرد المزمنة.

دوت الخليج

النائب أحمد مهنى يتقدم بطلب إحاطة لوزير الصحة لوقف تداول حقنة البرد

وأوضح عضو مجلس النواب، فى بيان صادر اليوم، أنه لابد من تحرك تشريعى لوقف تداول حقنة البرد، التى تتكون من مكونات خطيرة لها آثار جانبية عديدة، حيث تتكون من مضاد حيوي، وكورتيزون ومسكن للآلام، موضحا أن استخدامها يعد كارثيا على الصحة العامة، موضحا أن هذه الخلطة ليس له علاقة بنزلات البرد، لأن البرد علاج فيروسى يقاومها جهاز المناعة وليست الحقنة السحرية التى يتم أخذها وتسبب العديد من الأمراض.

النائب أحمد مهنى يطالب وقف انتشار حقنة البرد فى الصيدليات

وطالب النائب أحمد مهنى، عضو مجلس النواب، وزارة الصحة وقف انتشرت هذه الحقنة فى الصيدليات، مع ضرورة التصدى لهذه الظاهرة، ولابد من وجود حملات تفتيش مكثفة على كل أنحاء الجمهورية لمراقبة الصيدليات والعاملين بها