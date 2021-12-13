عمر كمال يحيي حفلًا غنائيًا في تركيا بهذا الموعد

/665822/عمر-كمال-يحيي-حفلا-غنائيا-في-تركيا-بهذا-الموعد

يحيي مطرب المهرجانات الشعبية عمر كمال، حفلًا غنائيًا في تركيا، وذلك في 22 من شهر ديسمبر الجاري، ضمن حفلاته لموسم رأس السنة.

دوت الخليج يرصد موعد حفل مطرب المهرجانات عمر كمال بتركيا.

عمر كمال يروج لحفله بتركيا

وروج كمال للحفل من خلال نشره، البوستر الدعائي للحفل عبر خاصية استوري في حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام»، وعلق قائلًا: "تركيا".

على الصعيد الآخر، يواصل الفنان عمر كمال إثارة الجدل حول علاقته بالفنانة المصرية شيماء المغربي والتي بدأها منذ أيام بصور يظهران بيها بملابس العرس والدبل، وصولا إلى مفاجأتها بصورتهما في وسط النيل.

وشارك عمر كمال الجمهور، فيديو يجمعه بالفنان شيماء المغربي، يظهران من خلاله في محاولة من عمر كمال أن يفاجئ الفنانة بوضع صورتهما معا في وسط النيل، والجمهور يلتف حوله هاتفا بالمباركات لعمر كمال والمغربي.

جاء ذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»، وعلق كمال على الفيديو قائلا: «إنتي قلبي والله».

عمر كمال يثير الجدل بصورة مع شيماء مغربي

وكان شارك مطرب المهرجانات الشعبية، الفنان عمر كمال، صورة مع إحدى المطربات تدعى شيماء مغربى، أثارت حيرة وتساؤلات عدد كبير من الجمهور.

وظهر عمر كمال خلال الصورة، مرتدي بدلة بيضاء وبجانبه الفنانة شيماء مغربي بفستان زفاف، وعلق عليها عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلا: «مفيش مبروك»، لتعيد شيماء مغربي هذا الأمر عبر حسابها وتعلق: «انت قلبي».

ومن هنا بدأ الجمهور يتسائل، هل هذا عمل جديد يجمع عمر كمال بهذه المغنية ، أم أنها يمهد لوجود علاقة تجمعهما خلال الفترة المقبلة.

حقيقة ارتباط عمر كمال بشيماء المغربي

ورد عمر كمال على سؤال الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامج «على مسؤوليتي» والذي جاء على النحو الآتي: «صورتك مع شيماء المغربي دي خطوبة ولا اي»، ليرفض عمر كمال توضيح اي تفاصيل، فقال: «انتظروا يوم 15سبتمبر هيبقى في مفاجأة حلو اووي اووي»، ليمازحه أحمد موسى قائلا: «نقولك مبروك على العروسة مقدما».

معلومات حول شيماء المغربي

وتصدرت المطربة شيماء المغربي، مؤشرات الأكثر بحثًا على موقع جوجل الشهير، بعدما نشر مطرب المهرجانات الشعبية، الفنان عمر كمال، صورة تجمعهما في إشارة منه أن تم عقد قرانهما.

شيماء المغربي، مطربة تبلغ من العمر 20 عاما، اكتشفت والدتها موهبتها وهى في عمر الست سنوات، وغنت على المسرح لأول مرة وهى بعمر ال٩ سنوات.

شاركت من قبل ببرنامج المواهب الشهير الرابع The Voice، وتعد أخر أعمالها مهرجان «فينك يا راحة» الذي صورته على طريقة «الفيديو كليب».