/665827/تعرف-على-مواجهات-دور-الـ-16-لبطولة-دوري-أبطال-أوروبا-قرعة-نارية

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأسفرت القرعة التي أقيمت في مدينة "نيون" السويسرية ظهر اليوم الأثنين عن مواجهات نارية للدور المقبل الناري والمنتظر.

وكانت الأندية المتأهلة لدور الـ 16 كالتالي:

ريال مدريد الإسباني، أياكس الهولندي، ليفربول الإنجليزي، مانشستر يونايتد الإنجليزي، يوفنتوس الإيطالي، مانشستر يونايتد الإنجليزي، بايرن ميونخ الألماني، ريد بول سالزبورج النمساوي.

باريس سان جيرمان الفرنسي، أتلتيكو مدريد الإسباني، سبورتنج لشبونة البرتغالي، تشيلسي الإنجليزي، إنتر ميلان الإيطالي، فياريال الإسباني، بنفيكا البرتغالي، ليل الفرنسي.

وفيما يلي قرعة مباريات دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا:

المواجهة الأولى: بنفيكا البرتغالي ضد ريال مدريد الإسباني

المواجهة الثانية: فياريال الإسباني ضد مانشستر سيتي الإنجليزي

المواجهة الثالثة: أتلتيكو مدريد الإسباني ضد بايرن ميونخ الألماني

المواجهة الرابعة: ريد بول سالزبورج النمساوي ضد ليفربول الإنجليزي

المواجهة الخامسة: إنتر ميلان الإيطالي ضد أياكس الهولندي

المواجهة السادسة: سبورتنج لشبونة البرتغالي ضد يوفنتوس الإيطالي

المواجهة السابعة: تشيلسي الإنجليزي ضد ليل الفرنسي

المواجهة الثامنة: مانشستر يونايتد ضد باريس سان جيرمان

وستقام منافسات دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا في شهر فبراير المقبل.

أعلن الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء، عن فوز الفرعون المصري محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا 2021.

وجاءت نتيجة الموسم من قبل الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء، بفوز محمد صلاح بأفضل لاعب في أفريقيا، لموسم 2021، بعد تقديم موسم قوي وصعب مع منتخب بلادهة في تصفيات القارة المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، ومع فريقه ليفربول.

غابت جائزة أفضل لاعب في أفريقيا لموسم 2020، في الموسم الماضي، بعد انتشار فيروس كورونا، وتوقف العديد من البطولات في القارة.

استقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على إلغاء حفل جوائز الأفضل في أفريقيا 2021، ليتم إلغاء الجائزة للموسم الثاني على التوالي بعد حجبها في العام الماضي بسبب جائحة كورونا التى أدت إلى عدم انتظام معظم المسابقات سواء داخل أو خارج القارة السمراء.

ويعتبر إلغاء جائزة الأفضل في أفريقيا للعام الثاني على التوالي بمثابة صدمة جديدة إلى محمد صلاح نجم منتخبنا الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي الذى احتل المركز السابع في ترتيب حفل جوائز الكرة الذهبية، وهو الترتيب الذي أثار صدمة الجميع بعدما انطلق الفرعون في الموسم الجاري بأداء مميز وأرقام كبيرة مع الريدز في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، وكان الدولى المصري هو المرشح الأقوى لحصد جائزة أفضل لاعب أفريقي 2021.